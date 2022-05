Im sogenannten Silicon Valley Indiens, in der Stadt Bengaluru, hat Henkel ein neues Global Technology Center (GTC) eingeweiht. Der Konsumgüterhersteller aus Düsseldorf will Innovationen besser skalieren und Produkte schneller auf den Markt bringen. Das Team in Bengaluru soll mit weiteren internen Digitalisierungs-Fachleuten zusammenarbeiten. Henkel nennt hier insbesondere Teams aus Düsseldorf, Berlin und Shanghai. Das neue Center gilt als weiterer Baustein einer Insourcing-Strategie. Das Unternehmen will digitale und IT-Kompetenzen bündeln, um agiler zu werden.