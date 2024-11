Mit rund 6.000 eigenen Mitarbeitenden sowie über 10.000 Zustellerinnen und Zustellern ist HermesHermes Germany einer der größten Logistikdienstleister in Deutschland. Bereits seit 2008 setzt Hermes die CRM-Software BSI Customer Suite von BSI Software ein, und zwar im eigenen RechenzentrumRechenzentrum (On Premises).

Abonnieren Sie unsere CIO-Newsletter für mehr Hintergründe, Einblicke und Neuigkeiten aus der CIO-Community.

Die Customer Suite stellt unter anderem ein Contact Center bereit, über das Mitarbeitende von Hermes quasi in Echtzeit Informationen über den Status von Sendungen und den Verlauf der Kommunikation abfragen können. Dadurch sind sie in der Lage, umgehend Nachfragen von Kunden zu antworten.

Cloud bringt Vorteile

Nun folgt der nächste Schritt: Hermes bezieht die Software künftig aus der Cloud von BSI - als Software-as-a-Service (SaaSSaaS). Einer der Vorteile ist der geringere Aufwand bei der Programmierung. Mitarbeitende von Hermes können die Kundenplattform mittels Low-Code und No-Code mit geringem Aufwand um neue Funktionen erweitern und Abläufe optimieren.

Ein Beispiel sind Formulare, die Kunden selbstständig ausfüllen. Dies vereinfacht Prozesse und zwar auf Seite der Kunden und der Mitarbeiter in den Paketshops von Hermes.

"Mit dem Wechsel zum SaaS-Modell bleibt Hermes Germany nah an der Standardsoftware. Zusammen mit der hohen Konfigurierbarkeit reduziert diese signifikant unseren Programmieraufwand", bestätigt Tobias Schulz, Senior IT Project Leader bei Hermes Germany.

Neue Funktionen durch KI

Da die BSI Customer Suite modular aufgebaut ist, können Anwender zudem künstliche Intelligenzkünstliche Intelligenz und Generative AIGenerative AI in Prozesse und Analysen einbinden. Hermes kann KI beispielsweise dafür nutzen, um per Mausklick Sendungshistorien für das Contact Center zusammenzufassen und Nachrichten zu übersetzen.

Mittels KI lassen sich außerdem negative Emotionen in E-Mails von Kunden klassifizieren und ausfiltern. "Beim Einsatz von künstlicher Intelligenz sehen wir im Contact Center deutliche Potenziale zur Effizienzsteigerung und freuen uns auf die weiteren Entwicklungen", betont Silvia Arfouillere, Business Owner Customer Service IT bei Hermes Germany.

Mit BSI Software will Hermes Germany auch die nächsten Schritte bei der DigitalisierungDigitalisierung gehen, so Andres Santos Santano, Division Manager Customer Service bei Hermes Germany: "In den vergangen Jahren haben der Bereich Customer Service von Hermes Germany und BSI kontinuierlich die Digitalisierung von Serviceprozessen vorangetrieben. Ich freue mich, die Zusammenarbeit mit BSI fortzusetzen und mit dem Wechsel in die Cloud den nächsten Meilenstein unserer Digitalstrategie umzusetzen."

Hermes Germany | Contact Center

Branche: Transport und LogistikTransport und Logistik

Use Case: Contact Center in Cloud; einfache Anpassung von Funktionen

Lösungen: CRM-Plattform BSI Customer Suite und BSI Cloud

Partner: BSI Software