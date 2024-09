Sie wollen die Top-IT-Projekte des Jahres hautnah erleben? Dann melden Sie sich am besten direkt zur Konferenz im Vorfeld der Preisverleihung des "CIO des Jahres" am 16. und 17. Oktober 2024 an.

Hier geht es zur Anmeldung

Eingeleitet wird das hochkarätige Programm mit einem CxO-Panel mit Top-Besetzung: Bettina Uhlich, Vorsitzende des Präsidiums des VOICE-Verbandes, Allianz-CIO Ralf Schneider und Roland Schütz, CIO der Phoenix Group, diskutieren über die brandheißen Themen, die die CIO-Welt 2024 bewegen.

Anschließend geht es ans Eingemachte: Die Wettbewerbsteilnehmer beim "CIO des Jahres" sprechen über ihre Vorzeigeprojekte, mit denen sie und ihre Teams um einen der begehrten Preise wetteifern. Es erwarten Sie:

Bernd Leukert, Chief Technology, Data and Innovation Officer, Deutsche Bank

Rüdiger Hein, Director Group IT, Sennheiser electronic SE & Co. KG

Petra Clemens, CIO, VTG (ab Oktober: CIO, Cariad)

Markus Sassenrath, Senior Vice President Corporate IT & Digital Solutions, Aurubis

Horst Baier, IT-Bevollmächtigter der Landesregierung (CIO), Land Niedersachsen

Frank Postel, Mitglied der Unternehmensleitung & CTO, E. Breuninger GmbH & Co.

Thomas Henzler, CIO, Piller Blowers & Compressors GmbH

Daniel Steinlandt, Strategischer IT Leiter, Polizei Hamburg

Aufgelockert wird das Programm von drei Blöcken mit je vier parallellaufenden Breakout-Sessions. Dabei werden alle wichtigen Themen der CIO-Community abgedeckt: KI und GenAI, Cybersecurity, Innovation, Daten und viele weitere.

Anschließend lockt - wie im letzten Jahr - Networking bei der Carrera-Bahn in der Münchner Motorworld sowie die zweite Women in Tech Networking Lounge. Gekrönt wird der Abend von der feierlichen Gala zur Verleihung der diesjährigen Preise im Rahmen des "CIO des Jahres".