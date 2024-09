Die SAP-PLM-Software arbeitet außerdem mit dem Supply ChainSupply Chain Management von HiltiHilti zusammen. Auch die stammt von SAPSAP. Die Anbindung an die cloudbasierten Anwendungen in den Bereichen ERPERP und Supply Chain Management haben SAP und Hilti in ihrer strategischen Zusammenarbeit entwickelt.

Die Basis bildet ein zentrales Repository für das Produktdatenmanagement. Es ist in das SAP-PLM-Portfolio eingebettet und dient als einheitliche Datenbasis. Die Vorteile sind eine einfachere Datenorganisation und ein geringeres Risiko, dass Fehler auftreten.

Effizientere Zusammenarbeit zwischen Stakeholdern

Außerdem können Hilti und andere Nutzer der PLM-Software von SAP die Markteinführung von Produkten verkürzen. Dies wird erreicht, wenn Geschäftsdaten mit Informationen von Ingenieurteams sowie Forschungs- und Entwicklungsabteilungen verbunden werden. Dank dieser Verknüpfung kann Hilti die Wertschöpfungskette steuern und das richtige Produkt mit dem passenden Preis zum richtigen Zeitpunkt liefern.

"Durch den Einsatz cloudbasierter SAP-PLM-Lösungen verbessern wir nicht nur unsere Prozesse bei der Entwicklung kundenspezifischer Produkte, sondern auch Abläufe in der Bauindustrie", erläutert Johann Stadler, Head of Large Projects IT bei Hilti.

Kooperation bei der Kreislaufwirtschaft

PLM ist nicht das einzige Feld, auf dem Hilti mit SAP zusammenarbeitet. Ende 2023 hat das Unternehmen begonnen, mithilfe der "Circelligence"-Methode der Boston Consulting Group (BCG) das Prinzip der Kreislaufwirtschaft in seine Geschäftsprozessen zu integrieren.

"Es gibt keinen Standard, wie Kreislaufwirtschaft gemessen wird. Also haben wir für uns einen entwickelt", sagt Caroline Stern, Head of Circular Economy der Hilti Gruppe. "Es geht darum, Ressourcen im Kreislauf zu halten und damit gleichzeitig mögliche Risiken in der Lieferkette zu minimieren und weniger abhängig von den volatilen internationalen Rohstoffmärkten zu sein."

Transparenz beim Ressourcen-Einsatz

Auch in diesem Fall ist SAP mit von der Partie, in Form der SAP Business Technology Platform (BTP). Mithilfe der BTP kann Hilti Aktualisierungen der BCG-Circelligence-Datenbank für Materialien automatisieren und über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg verfolgen. Das betrifft beispielsweise den Einsatz von Ressourcen, das Produktdesign und die Herstellung und Nutzung von Produkten - bis zum Ende von deren Lebenszyklus.

Der Zugang zur Datenbank erfolgt über eine webbasierte Oberfläche, die SAP erstellt hat. Außerdem wurden die Grundlagen dafür gelegt, Prozesse im Zusammenhang mit Circelligence zu automatisieren.

Hilti AG | Product Lifecycle Management

Branche: Industrie

Use Case: Anbindung von PLM-System an Cloud-ERP und Lieferkettenmanagement

Lösungen: SAP PLM mit Verknüpfung mit SAP Supply Chain Management und S/4HANA

Partner: SAPSAP