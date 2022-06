Rund 250.000 Kundenkontakte am Tag und mehr als 60 Produktinnovationen pro Jahr bewältigt der Werkzeughersteller HiltiHilti. Das Unternehmen aus Liechtenstein will "eine widerstandsfähige Supply ChainSupply Chain" aufbauen, um "in einem wechselnden Umfeld erfolgreich zu sein", wie Federico Scotti di Uccio sagt, Global Head of S&OP (Sales & Operations Planning) bei Hilti. Die Liechtensteiner haben deshalb die SaaS-basierte Lösung Luminate Planning Sales & Operations Planning von Blue Yonder eingeführt.

Die Anwendung soll potenzielle Risiken und Möglichkeiten transparent machen und finanzielle Auswirkungen jeder Entscheidung verständlich darstellen. Hilti verspricht sich davon bessere Entscheidungen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Supply Chain und Finanzen. Das Unternehmen will "tatsächlich erreichbare Ziele" für Umsätze, Kosten und Margen definieren und sein gesamtes Lieferkettennetzwerk danach ausrichten. Entscheider sollen einen global integrierten Vertriebs-, Produktions- und Inventarplan erhalten, der sich direkt auf Produktneueinführungen und Finanzpläne auswirkt.

"Risiken so gut wie möglich managen"

Davon verspricht sich Hilti höhere Service-Levels bei sinkenden Gesamtkosten der Lieferkette. "Das heutige volatile Geschäftsklima verlangt, dass wir Risiken so gut wie möglich managen müssen", erklärt Scotti di Uccio.

Die Hilti AG, 1941 von den Brüdern Martin und Eugen Hilti in Schaan (Fürstentum Liechtenstein) gegründet, ist ein Werkzeughersteller mit Schwerpunkt Befestigungstechnik. Das Unternehmen beschäftigt heute rund 31.000 Menschen in mehr als 120 Ländern. Im ersten Quartal 2022 verzeichnete die Hilti-Gruppe nach eigenen Angaben ein Umsatzwachstum von knapp sechs Prozent auf gut zwei Milliarden Schweizer Franken (CHF).

Hilti | Lieferketten-Lösung

Branche: Werkzeugherstellung (Befestigungstechnik)

Use Case: Kosten senken, Service-Levels erhöhen, Risiken besser managen

Lösung: Luminate Planning Sales & Operations Planning (bezogen als Software-as-a-Service)

Anbieter: Blue Yonder