Seit 20. März ist Horst Baier neuer CIO des Landes Niedersachsen. Formal agiert der 57-Jährige als IT-Bevollmächtigter und leitet die Stabsstelle "Informationstechnik der Landesverwaltung". Diese wurde im Ministerium für Inneres und Sport neu eingerichtet. Seine Aufgaben reichen von der Verwaltungsmodernisierung über IT-Strategie und E-Government bis hin zu Informations- und Cybersicherheit sowie IT-Infrastruktur.

Zuvor hatte der promovierte Volkswirt als Bürgermeister der Samtgemeinde Bersenbrück gearbeitet, die - als eine der ersten Gemeinden in Niedersachsen - ein digitales Portal für VerwaltungsdienstleistungenVerwaltungsdienstleistungen in Betrieb nahm. Mit einem "kommunalen Praktiker" als neuem CIO will die Landesregierung "ein deutliches Signal aussenden, dass die DigitalisierungDigitalisierung der öffentlichen Verwaltung nur gemeinsam mit den Kommunen gelingen kann".

Das Land will ein zentrales Cyberabwehrzentrum aufbauen. Dieses soll verschiedene Funktionen der Beratung und Steuerung übernehmen, die bislang auf unterschiedliche Stellen verteilt sind. Baier wird ein IT-Notfallmanagement koordinieren, um Angriffe aus dem Internet zukünftig effektiver bekämpfen zu können.

Homeoffice für 16.000 Beschäftigte

Der neue IT-Entscheider hat seine Funktion mitten in der Corona-Krise übernommen. Seine neuen Mitarbeiter kennt er bislang überwiegend aus Telefon- oder Videokonferenzen. Die Landes-IT hat 16.000 Beschäftigten ein Homeoffice eingerichtet. "Die Corona-Krise bringt einen Schub in der Digitalisierung und in der Akzeptanz von Homeoffice und Videokonferenzen", kommentiert Baier.

Die niedersächsische Landesregierung will gemeinsam mit den Kommunen die Digitalisierung vorantreiben und in den nächsten Jahren möglichst viele Dienstleistungen im Netz anbieten. Hintergrund ist das Onlinezugangsgesetz (OZG). Es verpflichtet Bund und Länder, bis spätestens 2022 ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Weil die Gesetze dafür teilweise von Bundesland zu Bundesland variieren, müssen sich die Länder untereinander abstimmen. Der neue CIO wird das Land Niedersachsen auch in bundesweiten Gremien wie dem IT-Planungsrat vertreten.

Baier war in den Jahren 2003 bis 2008 Geschäftsführer der Bürgerstiftung Salzgitter. Diese fördert in seinem Heimatort verschiedene gemeinnützige Zwecke in Bereichen wie Jugend, Sport und Umweltschutz.