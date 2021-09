Der Diplom-Ingenieur Jürgen-Hendrik Kuhn ist seit August 2021 CIO von HSBCHSBC Germany in Düsseldorf. Als Schwerpunkt seiner Arbeit nennt er die Transformation von Business und IT bei der internationalen BankBank: "Die Investitionen der HSBC in die IT-Unterstützung für unser Geschäft in Deutschland sind ein starkes Signal. Ich freue mich sehr, dass ich gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen diese Transformation mitgestalten darf." In seine Position bringt er Erfahrung mit globalen Transformations- und Digitalisierungsprojekten sowie mit Fusionen und Firmenkäufen ein. Kuhns Vorgänger Christoph KecherChristoph Kecher fängt im Oktober bei der Hamburg Commercial Bank an.

Im Vorstand der HSBC ist die IT bei Thomas Runge angesiedelt. Er verantwortet als Chief Operating Officer (COO) den Bereich HSBC Operations, Services and Technology.

Praxiserfahrung seit Studententagen

Kuhn arbeitete vor seiner jetzigen Tätigkeit drei Jahre lang bei Alter Domus, einem Dienstleister im Segment alternative Investmentfonds mit Hauptsitz in Luxemburg. Er war dort als Chief Technology Officer (CTO) tätig und verantwortete IT, Digitalisierung und Technologieprodukte. In dieser Funktion zählte er zum Group Executive Board.

Gerhard Grebler

Seit Januar 2018 ist Grebler bei der Landesbausparkasse (LBS Bayern) für die Bereiche IT, Personal und Revision verantwortlich. Melanie Kehr

IT-Verantwortliche bei der staatlichen Förderbank KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) ist seit April 2018 Melanie Kehr. Seit 2014 leitete sie als Bereichsleiterin Group IT den Bereich Informationstechnologie der BayernLB. Zunächst war Kehr Generalbevollmächtige der KfW, seit März 2019 ist sie auch Vorstandsmitglied der Bank. Jürgen-Hendrik Kuhn

Tobias Schmitt ist CIO der NRW.Bank Düsseldorf/Münster. Im Jahr 2010 wählte ihn die Jury vom Wettbewerb "CIO des Jahres 2010" zu einem der besten IT-Verantwortlichen in der Kategorie Mittelstand. Mike Dargan

Head of Information Technology bei der Schweizer Bank UBS ist seit Mitte September 2016 Mike Dargan. Er arbeitet in Zürich und gehört dem Group COO Executive Committee der Bank an. Dargan war zuletzt CIO des Corporate and Institutional Banking der Standard Chartered Bank und dort für die End-to-End-Technologie und Betriebsprozesse dieser Geschäftsfelder zuständig. Carsten Bittner

Seit 1. November 2019 leitet Carsten Bittner (48) als Chief Technology Officer (CTO) den Schlüsselbereich Technology Foundations der Commerzbank. Damit schließt das Unternehmen die strategische Neuorganisation der IT ab. Bittner kommt von der Bertelsmann SE & Co. KGaA, wo er in verschiedenen Managementpositionen umfangreiche Erfahrungen unter anderem im IT-Betrieb, Consulting, in der Software-Entwicklung sowie mit Cloud-Architekturen als Grundlage für innovative, datengetriebene Geschäftsmodelle gesammelt hat. Simone Bock

Simone Bock ist ab Mitte Mai 2018 CIO bei den deutschen Banktöchtern der französischen Großbank BNP Paribas. Sie übernimmt als CIO die Verantwortung für die IT von Consorsbank und DAB. Bock kommt von der Allianz-Tochter Allianz Technology. Als Head of Digital Interactions gestaltete sie dort den digitalen Wandel des Konzerns mit. Bernd Leukert

Bernd Leukert wurde am 1. Januar 2020 Vorstand für Technologie, Daten und Innovation der Deutschen Bank. Von 2014 bis 2019 war Leukert Technikvorstand bei SAP, wo er 1994 seine Karriere begann. Stephan Müller

Seit Juli 2019 leitet Stephan Müller den Bereich Transaction Banking der Commerzbank. Zuvor war er Group CIO der Bank. Vor der Fusion der Dresdner Bank mit der Commerzbank war er vier Jahre lang CIO der Dresdner Bank. Stephan Tillack

Stephan Tillack (49) verantwortet seit 2014 den IT-Bereich der Norddeutschen Landesbank (NORD/LB). Unter seiner Verantwortung wurden in den letzten Jahren diverse Modernisierungs- und Standardisierungsmaßnahmen vorgenommen, u.a. wurde die IT-Plattform für das Wholesale-Kreditgeschäft ausgetauscht, die Integrationsarchitektur für die dispositiven Daten erneuert und eine neue Core-Banking Plattform für die ausländischen Niederlassungen eingeführt. Die komplette Client/Server-Architektur inkl. Bürokommunikation wurde auf Microsoft-Standard überführt, die bestehenden Rechenzentren konsolidiert, das IT Risikomanagement grundlegend modernisiert, ein Innovations- und ein Datenlabor aufgebaut und die gesamte IT der Bremer Landesbank in die NORD/LB integriert. Stephan Tillack ist seit 1999 in diversen Führungsaufgaben bei der NORD/LB tätig. Hans-Jürgen Plewan

Hans-Jürgen Plewan ist seit 2013 Head of Group IT in der DekaBank. Zuvor führte der promovierte Informatiker die Geschäfte der Finanz Informatik Solutions Plus (FISP), einer Tochter der Finanz Informatik (FI). Die FI ist zentraler IT-Dienstleister der Sparkassen. Die DekaBank ist das Wertpapierhaus der Sparkassen. Im Vorstand vertritt seit Mai 2019 COO Daniel Kapffer die IT. Aysel Osmanoglu

Aysel Osmanoglu ist seit Januar 2016 IT-Vorstand bei der GLS Bank in Bochum (vormals Ökobank), zuständig für Infrastruktur/IT. Die BaFin muss der Berufung noch zustimmen. Osmanoglu stieg 2006 als Trainee ein und wurde 2013 zur Bereichsleiterin Basisgeschäft Marktfolge ernannt. Sie absolvierte ein Studium der Volks- und Betriebswirtschaftslehre, zugleich ist sie diplomierte Bankbetriebswirtin Management der Akademie Deutscher Genossenschaften. Rudolf Hoyer

Der Diplom-Informatiker Rudolf Hoyer ist seit September 2012 Leiter des Unternehmensbereiches Informationstechnologie und Organisation bei der Hamburger Sparkasse (Haspa). Seit 2009 leitet Hoyer bei der Haspa den Unternehmensbereich „Produktivität und Prozesse“. Davor war er im Stabsbereich der NRS Norddeutsche Retail-Service AG (ein Unternehmen der HASPA-Gruppe) tätig. Bis 2005 arbeite Hoyer bei der HypoVereinsbank in Hamburg und München, wo er die Integration der Vereins- und Westbank begleitete. Von 2005 bis 2007 verantwortete er in der VR Kreditwerk AG das Kreditprocessing in Norddeutschland. Dorothée Appel

Seit Oktober 2020 arbeitet Dorothée Appel als Chief Information Officer für Retail Banking, Commercial Banking und Functions (RCBF) in der Abteilung Innovation & Technology der ABN Amro. Christiane Vorspel

Christiane Vorspel ist ab Juli 2018 Bereichsvorständin für IT bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Sie berichtet direkt an den Vorstandsvorsitzenden Rainer Neske. Vorspel kommt von der Commerzbank, wo sie als CIO Commercial Banking und zuletzt als CIO Investment Banking tätig war. Rainer Neske

Rainer Neske, Vorsitzender des Vorstands der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), hat im Januar 2018 die Zentralbereiche Finanzen und Informationstechnologie mitübernommen. Zuvor hatte zuletzt Alexander von Uslar die CIO-Funktion inne. Volker Stadler

Volker Stadler ist seit September 2017 Geschäftsführer der Volkswagen Bank GmbH und dort verantwortlich für Operations und Informationstechnologie. Stadler war zuvor Abteilungsleiter Steering & Strategy IT der Volkswagen Financial Services AG. Christian Brauckmann

Nach der Fusion von DZ Bank (Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank) und WGZ Bank (Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank) zum August 2016 ist Christian Brauckmann neuer Vorstand für IT und Organisation. Er war bei der WGZ Bank zuvor zuständig für die Bereiche Financial Markets Operations, Zahlungsverkehr und Organisation und Betrieb. Joachim Wuermeling

Der Jurist Joachim Wuermeling ist seit Anfang November 2016 offiziell Mitglied im Vorstand der Deutschen Bundesbank. Der Vorstand der Deutschen Bundesbank hat auch die Ressortzuständigkeiten neu verteilt. Wuermeling übernahm die Verantwortung für die Bereiche Informationstechnologie und Märkte. Wuermeling war von 1999 bis 2005 Europaabgeordneter der CSU und von 2005 bis 2008 beamteter Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Dann wechselte er in die Hauptgeschäftsführung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft, danach wurde er Vorsitzender des Verbandes der Sparda-Banken in Frankfurt. Željko Kaurin

Željko Kaurin ist seit Oktober 2015 Vorstandsmitglied der Ing-Diba AG in Frankfurt. Als Chief Operations Officer (COO) verantwortet er die Organisationseinheiten Immobilienfinanzierung, Programm- und Projektsteuerung, IT, Service Center sowie Commercial Banking Operations & Business Development der Bank. 2011 übernahm er bei der Ing-Diba die Funktion des CIO. Von November 2012 bis Mai 2014 war er Executive Vice President der Ing Bank Türkei in Istanbul, dort Head of Operations & IT und Mitglied des Exekutivkomitees. Im Juni 2014 kehrte Kaurin zurück zur Ing-Diba und ist seitdem COO der Bank. Kaurin, der Deutsch, Englisch und Kroatisch spricht, hat in an der Verwaltungsfachhochschule Darmstadt Öffentliche Verwaltung studiert sowie Managementkurse an der Zürich School of Management und der Boston Business School absolviert. Er kam im Jahr 2000 zur Ing-Diba. Alexander Neumann

Bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall hat im November 2016 Alexander Neumann die Position des Leiters IT-Steuerung übernommen. Neumann kommt aus dem eigenen Haus: Zuletzt arbeitete er bei der Schwäbisch Hall Kreditservice AG, ein Finanzdienstleister im Kredit-, Bauspar- und Förderkreditgeschäft, als Bereichsleiter IT-Lösungen und Projekte. Francine Zimmermann

Francine Zimmermann hat im September 2017 die Leitung Auftragsmanagement bei der Finanz Informatik Technologie Service (FI-TS) mit Sitz in Haar bei München übernommen. Sie war zuvor 4,5 Jahre CIO bei der Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK). Ralph Müller

Zum 1. Februar 2021 wurden Ralph Müller als CDO und COO der KB Deutsche Industriebank AG berufen. Auf diesem Posten ist Müller verantwortlich für Strategie, Digitalisierung und Operations der Bank. Er soll unter anderem digitale Geschäftsmodelle erschließen. Axel Schnuck

Axel Schnuck ist seit Dezember 2016 Head of Information Technology bei der Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) in Unterschleißheim bei München. Schnuck war zuvor 13 Jahre in der zur DZ-Bank gehörenden Schwäbisch Hall Gruppe tätig. Manuela Bieß

Manuela Bieß (Foto) und Jürgen Wiedmann leiten seit Januar 2018 gemeinsam den Bereich "Informationstechnologie" der Helaba. Der Bereich "Organisation und Informatik" wurde zum 1. Januar 2018 in die zwei eigenständigen Bereiche "Organisation“ und „Informationstechnologie" geteilt. Wolfgang Ludwig

Wolfgang Ludwig ist seit Juli 2018 neuer Bereichsleiter Group IT/CIO der BayernLB. Der CIO berichtet an den CFO/COO der Bank. Ludwig arbeitet bereits seit 1996 für die BayernLB. Er hat im Zuge seiner Laufbahn verschiedene Fach- und Führungsfunktionen in München inne. Einige Jahre war er auch in der Niederlassung London tätig. David Mathers

Der Brite David Mathers ist seit Anfang Mai 2012 in Personalunion CFO und CIO bei der Credit Suisse. Die Schweizer Großbank hat ihre Bereiche Finance, Operations und IT zusammengelegt. Im Zuge dessen verließ der vormalige CIO Karl Landert die Bank. Klaus Bremges

Seit Juli 2013 arbeitet Klaus Bremges als CIO der Portigon AG, diese ist die Rechtsnachfolgerin der WestLB. Die Portigon will zudem eine Service-Gesellschaft gründen, um Outsourcing-Dienstleistungen am Markt anbieten zu können. Bremges leitet auch die IT der Portigon Financial Services GmbH. Andreas Fahrni

Als Nachfolger von Urs Monstein übernahm Andreas Fahrni formal ab Juni 2018 die Rolle als Global Head IT der Bank Julius Bär. Nebst der Führung der globalen IT-Organisation der Bank mit Entwicklungs- und Betriebszentren in Zürich, Singapur und Luxembourg, haben für ihn die agile Transformation, die Digitalisierung des Bankkundengeschäfts und die Harmonisierung des globalen Betriebsmodels Priorität. Zuvor war Fahrni seit 2008 in der Bank Julius Bär in verschiedenen Funktionen tätig. Nach dem Master als Dipl. El.-Ing. ETHZ er zudem in verschiedenen Software-Entwicklungsprojekten bei der Firma Accenture in führenden Funktionen tätig. Ulrich Reidel

Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler Ulrich Reidel ist seit Juli 2019 Chief Information Officer der Baader Bank mit Sitz in Unterschleißheim bei München. Zuvor war Reidel als CIO und CDO für die Südleasing und Südfactoring tätig, Töchter der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Reidel hatte seine berufliche Laufbahn bei der Excelsis Business Technology begonnen. Weitere Stationen führten ihn über die Börse Stuttgart (Abteilungsleiter Projekt- und IT-Controlling / Bereichsleiter IT Service Management) und die MBtech Group (Leiter Software Standards and Integration). Sandra Kagerer

Sandra Kagerer besetzt seit 1. April die neu geschaffene Position des Head of IT der Airbus Bank in München. Sie berichtet an Matthias Jacobs, Head of IT & Operations. Zuvor war Kagerer IT Governance Manager der Kapitalverwaltungsgesellschaft BayernInvest. Bis 2018 war die Finanzmathematikerin bei der Beratungsgesellschaft KPMG Deutschland unter anderem im Risk-Management tätig.

Zu seinen weiteren Stationen gehört der Dienstleister Alvarez & Marsal. Kuhn arbeitete dort als Director Private Equity Performance Improvement. Insgesamt rund zwölf Jahre war er für die Unternehmensberatung Accenture tätig, unter anderem mit den Schwerpunkten M&A, IT-Strategie und Business Transformation/Integration von SAP-Systemen. Zwischendurch wechselte er zu McKinsey ins Business Technology Office (McKinsey Digital).

Praxiserfahrung sammelte Kuhn früh: schon als Student arbeitete er als Software Developer z/Series bei IBM. Er hat 2004 ein Studium an der Dualen Hochschule Stuttgart als Diplom-Ingenieur Informationstechnologie abgeschlossen. Diese Ausbildung fand in Zusammenarbeit mit IBM statt. Von 2009 bis 2010 besuchte Kuhn die HHL Leipzig Graduate School of Management. Sein Abschluss lautet Master of Business Administration (MBA), Strategy & Corporate Finance.

"Herausforderungen häufig auf der menschlichen Ebene"

Eine seiner Stärken sieht der neue HSBC-CIO in seiner Kommunikationsfähigkeit. Diese nutze er, um nicht nur den technologischen, sondern auch den kulturellen Wandel in Unternehmen zu forcieren. "Die entscheidenden Herausforderungen in komplexen Projekten entstehen häufig auf der menschlichen Ebene. Daher sehe ich meine Rolle darin, Brücken zwischen den Bankern und der IT zu bauen."

Die HSBC Bank verzeichnete in Deutschland zum Ende des Jahres 2020 eine Bilanzsumme von 29,5 Milliarden Euro und beschäftigt rund 2.900 Mitarbeiter. Sie firmiert als HSBC Trinkaus & Burkhardt AG und ist vollständig im Besitz der internationalen HSBC-Gruppe. Das Kürzel steht für die Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited. Die heute größte Bank Europas entstand 1865, um den zunehmenden Handel zwischen Europa, Indien und China zu finanzieren.