Fünf aufstrebende Management-Talente rangen dieses Jahr um den begehrten Förderpreis der CIO Stiftung und des CIO-Magazins. Am 6. Juli 2023 stellten sich die Wettbewerber in der Finalrunde auf dem Campus der WHU in Düsseldorf den Fragen der Jury. Am Ende kürte sie Ibrahim Memim zum Sieger.

"In einem sehr starken Finalistenfeld konnte Ibrahim Memim einen bleibenden Eindruck auf die Jury des CIO Young Talent Award machen," sagt Stefan HuegelStefan Huegel, Vorsitzender des Kuratoriums der CIO Stiftung. Er habe nicht nur ein modernes Verständnis der IT im Unternehmen gezeigt, sondern auch eine sehr ausgewogene Sichtweise auf die Themen Leadership, Karriere und soziales Engagement. "Die CIO Stiftung wünscht Ibrahim viel Erfolg mit seinem MBA-Studium and der WHU," so Huegel.

Mit dem CIO Young Talent Award zeichnen die CIO Stiftung und das CIO-Magazin seit mehr als zehn Jahren herausragende junge IT-Talente aus. Die Gewinner erhalten ein Vollstipendium für ein MBA-Studium an der WHU.

Memim, seines Zeichens Head of Cyber and Information Security beim Maschinenbauer Beumer Group, freut sich über die Auszeichnung: "Für mich sind die CIO-Community und die WHU die Treiber von morgen. Ich bin deshalb sehr glücklich, nun Teil dieser Community zu sein. In erster Linie danke ich meinem CIO Klaus TrojaKlaus Troja und Beumer-CEO Rudolf Hausladen. Beide glauben immer an mich und sind auf meinem Weg bedingungslos an meiner Seite."

Beumer-CIO Troja gratuliert seinem Schützling und sagt: "Wir waren schon in den ersten Gesprächen beeindruckt, wie umfassend er die Themen Informationssicherheit und IT auf unser Business anwenden konnte." Talentförderung sei für die Beumer Group einer der wesentlichen Faktoren für den langfristigen Unternehmenserfolg. Deshalb fördere und unterstütze das Unternehmen seine Talente mit ihren Stärken und Ambitionen in ihrer individuellen Weiterentwicklung. "Die Weiterbildung zum MBAMBA leistet dazu einen wesentlichen Beitrag," unterstreicht der IT-Chef die Bedeutung des Awards.

Memim setzte sich gegen starke Mitstreiter aus namhaften Unternehmen durch. Viktoria Hoffmann, Microsoft 365 Solution Manager bei Vitesco, Christina Nadler, Team Lead Apps bei Aldi Nord, Lukas Weiss, Head of Compute and IaaS Platform bei der Siemens AG und Andreas Klassen von der Albrecht Jung GmbH waren die Finalistinnen und Finalisten.

Alle Teilnehmer führten mehrere Einzelinterviews mit der Jury. Sie mussten neben ihrem fachlichen Werdegang und ihrer Expertise vor allem ihr Persönlichkeitsprofil sowie ihre kommunikativen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Die Jury umfasste fünf Mitglieder:

Sabine Reuss, Chief Marketing & Communications Officer, Capgemini

Julia WiesermannJulia Wiesermann , Managing Director, BCG Platinion und ehemalige Gewinnerin des CIO Young Talent Awards

David Preuss, Chief Operating Officer, Assaia

Frank HoeFrank Hoe , CIO, Loral

Stefan Huegel, Vorsitzender des Kuratoriums der CIO Stiftung, Foundry

Ansprechpartner für interessierte CIOs ist wie immer Peter Kreutter. Alle Informationen finden Sie unter www.cio-stiftung.de