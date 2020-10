"Ich freue mich sehr auf die digitale Gala und die Gelegenheit, mich mit den Kollegen zumindest virtuell zu treffen", sagt Michael FichtnerMichael Fichtner, CIO des FC Bayern München und Juror im diesjährigen Wettbewerb "CIO des Jahres". Denn: "In der aktuellen Phase ist der kollegiale Austausch unter uns wichtiger denn je."

Auch Jutta von Mikusch-BuchbergJutta von Mikusch-Buchberg wird sich am 26. November 2020 ab 17:00 Uhr bei der Preisverleihung im Live-Stream dazuschalten. Die CIO von Karl Storz freut sich ebenfalls auf ein Wiedersehen mit ihren Peers: "Für mich ist der CIO des Jahres immer ein ganz besonderes Ereignis, wo sich das Who's who der CIO-Community trifft. Ich bin schon sehr gespannt auf den festlichen Rahmen im Online-Format."

Feiern mit Freunden

Die Preisverleihung lebt durch die Menschen, die am Wettbewerb teilnehmen. Durch die CIOs, die den Mut haben, uns und der ganzen Community von ihrer Arbeit zu erzählen. Wenn diese Manager und Managerinnen dann für ihre Leistungen beim "CIO des Jahres" belohnt werden, auf der Bühne stehen und ihren Preis in den Händen halten, dann ist das Gänsehaut pur. Die Freude der Preisträger zu erleben, wenn sie sich bei ihren Teams bedanken und sie im Kreis der gesamten CIO-Community ausgezeichnet werden - das sind die emotionalsten Momente des Abends.

Wir erzählen Erfolgsgeschichten

Das wird auch in diesem Jahr so sein. Wir feiern erstmals digital, aber nicht weniger festlich, feierlich oder fröhlich als in den Vorjahren. Gerade in diesem Jahr wollen wir den CIOs eine großartige Feier bereiten, denn ohne die IT hätte 2020 nichts funktioniert. Ohne die Leistung der CIOs und die ihrer Teams wären Wirtschaft und Gesellschaft nicht so glimpflich durch die ersten Krisenmonate gekommen. Wir wollen Mut machen und Erfolgsgeschichten erzählen, wie die Digitalisierung gelingen kann - auf der Gala und am Tag danach, bei der halbtägigen Konferenz reSTART in Kooperation mit dem Bundesverband der IT-Anwender VoiceVoice.

Das Programm auf einen Blick:

25. November 2020, 10:00 - 17:00 Uhr

Voice-Mitgliederversammlung (Steigenberger Hotel Berlin)

26. November 2020, 17:00 - 19:00 Uhr

Gala zur Preisverleihung des "CIO des Jahres" (digital und live aus dem Studio in München)

Moderation: Katrin Müller-Hohenstein sowie die Chefredakteure Heinrich VaskeHeinrich Vaske und Horst EllermannHorst Ellermann.

Keynote: Staatsministerin Dorothee Bär

Special Guest: Bundes-CIO Markus Richter

27. November 2020, 10:00 - 13:00 Uhr

reSTART-Online-Konferenz in Kooperation mit Voice: CIO Diaries, Breakout-Sessions, "Meet the winners".

Speakers: Hanna HennigHanna Hennig (SiemensSiemens), Michael Müller-WünschMichael Müller-Wünsch (Otto), Sven LorenzSven Lorenz (VolkswagenVolkswagen), Markus SontheimerMarkus Sontheimer (SchenkerSchenker), Bernd Preuschoff (Uvex) und viele andere.

Vorweihnachtliches Familientreffen der CIOs

Liebe CIOs, seien Sie also mit dabei, wenn es heißt: "And the winner is …" Erweisen Sie Ihren Kollegen, die ausgezeichnet werden, Ihre Wertschätzung, indem Sie an der Gala teilnehmen. In unseren Networking-Lounges können Sie zudem mit den Preisträgern ins Gespräch kommen, ihnen gratulieren und sich persönlich austauschen. Noch nie war dabei sein so einfach!

Weitere Details zum Programm sowie die Möglichkeit, sich zur Gala und zur Konferenz reSTART anzumelden, finden Sie hier: www.cio-des-jahres.de. Alle Galagäste erhalten übrigens eine reich gepackte Event-Box vorab mit allem, was sie für einen beschwingten Abend brauchen.