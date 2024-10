Die Ifm-Gruppe aus Essen mit etwa 9.000 Beschäftigten zählt zu den Pionieren im Bereich Digitalisierung der Wertschöpfungskette. Zur Produktpalette zählen Systeme und Services für die industrielle Kommunikation, das Industrial Internet of ThingsInternet of Things (IIoT) und das Condition Monitoring.

Um diese Angebote bereitzustellen und zu erweitern, hat Ifm die IT modernisiert. "Wir müssen Anwendungen an weltweit verteilten Standorten rund um die Uhr zuverlässig zur Verfügung stellen", sagt Daniel Trembich, IT-Administrator und System Engineer bei Ifm. "Ohne unsere zentralen SAP-Systeme und die zahlreichen produktionsnahen Anwendungen käme unsere Fertigung schnell zum Erliegen."

Beispiel: Interne Plattform für Videos und Demos

Die IT ist zudem bei der Entwicklung neuer Services gefordert. "Dies erfordert oft sehr kurzfristig zusätzliche IT-Ressourcen", so Trembich. Ein Beispiel: eine interne Plattform für Produktvideos und virtuelle Demo-Sessions mit einer Speicherkapazität von 100 Terabyte, die Videodateien in 4K-Qualität bereitstellt.

Daher entschied sich Ifm dafür, eine Cloud-Plattform von Nutanix einzuführen, im ersten Schritt Nutanix Files StorageStorage für das Datenmanagement. "Im Gegensatz zu einer reinen Cloud-VarianteCloud-Variante konnten wir die Kosten für das benötigte Datenvolumen klar kalkulieren, unabhängig davon, wie häufig auf die Daten zugegriffen wird", sagt Trembich. "Zudem bot uns Nutanix Files Storage mehr Flexibilität bei der maximalen Größe der Dateien."

Workloads auf HCI verlagert

Anschließend migrierte Ifm auch die virtuellen Maschinen auf die hyperkonvergente Infrastruktur (HCI) von Nutanix. Heute sind drei Cluster für Linux, Microsoft Windows Server und SAP-Anwendungen (SAP ERPERP, S/4HANA) im Einsatz. Hinzu kommen Rancher Kubernetes und Docker im Rechenzentrum in Essen sowie weitere Cluster für produktionsnahe Anwendungen in Tettnang und im rumänischen Sibiu.

"Mit dem Wechsel zu Nutanix haben wir die Komplexität unserer Infrastruktur grundlegend reduziert", sagt Trembich. Hinzu kommt die höhere Verfügbarkeit: Die HCI-Architektur kann Ausfälle von Komponenten kompensieren und betroffene Workloads über die verbleibenden Systemressourcen zur Verfügung stellen.

Hybride Cloud-Strategie

Derzeit erwägt das Unternehmen, Workloads in die Public Cloud zu verlagern. Mit Nutanix ist das technisch kein Problem. Die Cloud-Plattform des Anbieters unterstützt bereits standardmäßig hybride Cloud- und Multi-Cloud-Strategien.

So erfolgt das Management der IT-Ressourcen in einer Public Cloud und in eigenen Rechenzentren über eine zentrale Oberfläche.

Ifm-Gruppe | Moderne IT-Infrastruktur

Branche: IndustrieIndustrie

Use Case: Flexible und hoch verfügbare IT-Infrastruktur

Lösung: Hyperkonvergente Infrastruktur von Nutanix

Partner: Nutanix