Mehr als die Hälfte (53,3 Prozent) der deutschen Unternehmen betrachtet den unklaren Nutzen als größtes Hindernis für die Implementierung datengetriebener Geschäftsmodelle. Das geht aus einer aktuellen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft hervor. Als zweithäufigstes Hemmnis nennen die Unternehmen danach fehlende Fachexperten.

Reduzierte Komplexität durch kontinuierliche Unterstützung

Um Unternehmen beim digitalen Wandel mehr Orientierung und fachliche Unterstützung zu bieten, aber auch um ihnen in der Transformation die geeigneten Tools zur Verfügung zu stellen, hat die SAP "RISE with SAP" ins Leben gerufen. Ziel des Programms ist es, die Komplexität bei der Transformation zum intelligenten Unternehmen zu reduzieren, und zwar durch einen vereinfachten Ansatz und die kontinuierliche Unterstützung während der gesamten Transformation. Das intelligente Unternehmen steht dabei begrifflich für eine Organisation, die konsequent auf digitale Technologien setzt, um profitabler, resilienter und nachhaltiger zu werden.

Innerhalb von "RISE with SAP" ist Business-Transformation-aaS die Komponente, mit der Firmen mittelfristig einen spür- und messbaren Wandel realisieren können – es ist der begleitete Weg zum intelligenten Unternehmen, die "Guided IT-Journey". Business Transformation as a Service setzt sich im Wesentlichen aus sechs exemplarischen Facetten zusammen. Ob von diesen nur einige, oder alle für ein Unternehmen relevant sind, hängt von seinem jeweiligen Zielbild ab:

Facette 1 – Freiraum statt Maschinenraum: Der Wandel, die Transformation der Fachbereiche erfordert ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit. SAP bietet Firmen mit RISE daher an, für sie den Maschinenraum zu betreiben. Mitarbeiter und Führungskräfte können sich auf die Umsetzung der Geschäftsstrategie konzentrieren.

Facette 2 – One hand to shake: Soll heißen: Firmen erhalten alles, was zum Betrieb von Unternehmensprozessen und der Unternehmens-Software erforderlich ist, aus einer Hand. RISE setzt dabei auf ein Mietmodell – eine Cloud-Subskription – mit monatlicher Nutzungsgebühr.

Facette 3 – Sicherheit: Indem Firmen SAP-Produkte und -Services mit den dazugehörigen Referenz-Architekturen nutzen, profitieren sie schlicht von der Security-Expertise der SAP. So laufen Systeme stabil und performant.

Facette 4 – Die wirtschaftlich optimierte Investition: In den meisten Unternehmen ist die IT-Landschaft eine Summe unterschiedlicher Produkte verschiedener Lieferanten. Das führt ganz unweigerlich zu verschiedenen Vertragslaufzeiten, technischen Abhängigkeiten und einer hohen Komplexität bei der Fehlerbehebung, wenn hier verschiedene Parteien eingebunden werden müssen. SAP-Kunden haben den Vorteil, dass sie hier vertikal optimieren können, das heißt: Prozesse, Systeme, Infrastruktur, Services – all das lässt auf das Tempo anpassen, in dem sich ein Unternehmen transformiert.

Facette 5 – Etablierte Partner: Wenn es um die Umsetzung der Digitalisierung geht, also um den eigentlichen Transformationsprozess – wie die Umstellung auf SAP S4HANA – dann kommen die SAP-Partner zum Einsatz, mit denen das Unternehmen (womöglich bereits seit Jahren) kooperiert. Das sorgt für Kontinuität.

Und schließlich Facette 6 – Die eigentliche Business Transformation: Wie lässt sich sicherstellen, dass die zuvor genannten Schritte auch wirklich den angestrebten Wandel erreichen? Es gilt von Anfang an den Schwerpunkt auf die Business Transformation als solche zu legen. Vier Hebel können dabei helfen, digitale Initiativen in die richtige Richtung zu lenken: die strategische Optimierung, Change Management, richtiges Management bei der Abgabe des Maschinenraums an SAP und schließlich die Gestaltung des Business Case.

Event-Reihe: Gemeinsam den Gipfel erstürmen

Natürlich gibt es für jedes Unternehmen einen anderen Ausgangs- und Einstiegspunkt für beziehungsweise in das Programm "RISE with SAP" – und jede Journey wird über andere Pfade zum intellligenten Unternehmen führen. Dies hängt von den vielfältigen Voraussetzungen eines Unternehmen sowie dem Zielbild ab, das es verfolgt, und gehört zu den Aspekten, die vor dem Einsatz von Business Transformation as a Service zu klären sind. "Unsere aktuelle SAP-Event-Reihe hilft dabei, diese Fragen zu klären und gibt wertvolle Einblicke und Perspektiven für sinnvolle Transformationsstrategien", erläutert Constantin Lösche, Marketing Specialist bei SAP und verantwortlich für die SAP-Event-Reihe zu RISE with SAP. "Zusammen mit unseren Expertinnen und Experten, SAP-Partnern und SAP-Kunden erkunden Unternehmen, welche innovativen Pfade optimal auf ihre Bedürfnisse passen". Wer RISE with SAP im Rahmen der Event-Reihe erfahren und kennenlernen möchte, dem stehen folgende Wege offen:

Auf den Expert Walks diskutieren SAP-Experten, Partner und Unternehmen Anwendungsmöglichkeiten wie auch Stolperfallen auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.

Bei den Campfire Conversations tauschen sich Firmen mit Experten in geselliger Runde aus.

Bei den Höhentrainings werden konkrete Fragen und individuelle Strategien für den finalen Aufstieg besprochen.

Und im Rahmen des Gipfeltreffens erreichen Sie nicht nur ihr Ziel, sondern besprechen das weitere Vorgehen und neue Zielvorgaben.

Alle Events finden als Web-Seminar oder virtuelles Meeting statt. Alle Veranstaltungen und Termine finden Sie hier.