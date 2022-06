Die IT der Solarisbank wird künftig von einem Führungsduo aus CIO Ingmar Krisch und CTO Dennis Winter geleitet. Die beiden folgen auf den bisherigen CTO Hima Mandali, der das Unternehmen Ende Juli auf eigenen Wunsch verlässt. Er kehrt in die USA zurück. Krusch und Winter berichten an Chief Platform Officer Jörg Howein.