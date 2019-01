Für den an der US-Techbörse Nasdaq notierten Datencenter-Spezialisten Mellanox will Intel offenbar bis zu 6 Milliarden US-Dollar (5,2 Mrd Euro) auf den Tisch legen, wie die israelische Zeitung "Calcalist" am Mittwoch berichtete. Die Wirtschaftszeitung "Globes" sprach unter Berufung auf eigene Quellen von einem Gebot zwischen 5,5 und 5,6 Milliarden Dollar.

Mellanox ist ein Hersteller unter anderem von Chips für die Übertragung großer Datenmengen. Zum Börsenschluss am Dienstag in New York war das Unternehmen am Markt mit einem Aktienkurs von 81,67 Dollar knapp 4,4 Milliarden Dollar wert. Laut den Zeitungen ist IntelIntel aber nicht der einzige Bieter für Mellanox.

Erst am Vortag hatte der israelische Finanzminister Mosche Kalon öffentlich gemacht, dass der US-Chipriese in dem Mittelmeerland knapp 11 Milliarden US-Dollar investieren und mindestens 1.000 Arbeitsplätze schaffen will. Israel ist beliebt bei Investoren, unter anderem weil es eine rege Start-up-Szene gibt und die Tech-Ingenieure dort als gut ausgebildet gelten. Intel hatte in Israel vor rund zwei Jahren das auf Fahrerassistenzsysteme spezialisierte Technologie-Unternehmen Mobileye für 15 Milliarden Dollar übernommen. (dpa/rs)