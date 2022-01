BeylerBeyler wolle wieder mehr Zeit in Wiesbaden verbringen, wo sein Lebensmittelpunkt liege, begründet Gerry Weber den WechselWechsel. Der Manager war im Juni 2018 als Director Group IT beim Mode- und Lifestyle-Unternehmen in Halle/Westfalen eingestiegen. Bis ein Nachfolger gefunden ist, übernimmt der IT-Management-Experte Peter K. Albrecht die Position.

"Wir danken Stefan sehr für seine Arbeit der vergangenen Jahre - insbesondere in der schwierigen Zeit der Insolvenz und Restrukturierung", erklärte Finanzvorstand Florian Frank. "Darüber hinaus hat uns Stefan zum Thema Cyber Security ein gutes Stück vorangebracht und uns sicher durch einen versuchten Angriff im vergangenen Sommer navigiert." Im Herbst 2021 hatte Beyler die Cyber Defence Cooperation (CDC) gegründet, der zahlreiche deutsche Mode- und Textilunternehmen angehören. Die Initiative soll unter seinem Nachfolger Albrecht weitergeführt werden.

Der Interims-Manager war unter anderem als CIO der Fielmann AG sowie als Bereichsleiter Technologie für Edeka tätig. "Mit Peter K. Albrecht haben wir einen sehr vielseitig erfahrenen IT Director gewinnen können", kommentiert Finanzchef Frank. "Mit seinen Schwerpunkten Agilisierung, Business Intelligence, IT Governance, Security, DSGVO und Sourcing passt sein Portfolio aktuell perfekt zu den Herausforderungen, die wir bei Gerry Weber bewältigen beziehungsweise angehen wollen." Die Suche nach einem dauerhaften IT Director sei bereits eingeleitet.

Die Gerry Weber International AG gehört mit etwa 2.200 Mitarbeitern zu den größten Mode- und Lifestyle-Unternehmen in Europa und vertreibtvertreibt Produkte in 59 Ländern. Zur Gerry-Weber-Gruppe gehören neben der gleichnamigen Marke Gerry Weber auch die Marken Taifun und Samoon.