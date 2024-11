Der Umsatz stieg um 3,7 Prozent auf 242,9 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Organisch habe das Plus 5 Prozent betragen. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) zog um gut acht Prozent auf 34,6 Millionen Euro an. Unter dem Strich legte der Gewinn mit 12,8 Millionen Euro leicht zu.

Der Nagarro-Vorstand hatte bereits im Oktober seine Prognose für das laufende Jahr angepasst. Demnach soll der Umsatz 2024 statt rund einer Milliarde Euro lediglich 960 Millionen Euro erreichen. Gleichzeitig erwarten die Münchener etwas profitabler arbeiten zu können: Die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll über 14 Prozent liegen, anstatt rund um diesen Wert. (dpa/ad)