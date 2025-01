Stagnierende Wirtschaftsaussichten, weltweite Krisen und politische Unsicherheit - die Rahmenbedingungen, mit denen deutsche Anwenderunternehmen Anfang 2025 konfrontiert werden, stellen sich alles andere als einfach dar. Angesichts der wachsenden Herausforderungen nimmt auch der Transformationsdruck auf die hiesige Wirtschaft zu. Sie soll digitaler und klimafreundlicher werden. Gleichzeitig kämpfen die Betriebe hierzulande mit dem demographischen Wandel und müssen mit einem zunehmenden Protektionismus im weltweiten Handel zurechtkommen. Die Experten des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) sprechen an dieser Stelle von vier Ds, die den Unternehmen hierzulande zu schaffen machen:

DigitalisierungDigitalisierung ,

Dekarbonisierung,

Demographischer Wandel und

Deglobalisierung.

In allen vier Bereichen spielt das Thema IT eine maßgebliche Rolle. Im Zuge der digitalen Transformation wollen die Unternehmen Prozesse smarter und effizienter machen. Das kann im besten Fall auch zu mehr Umweltschutz beitragen. Um die höheren regulatorischen Anforderungen in Sachen ESG erfüllen zu können, braucht es jedenfalls eine gut funktionierende und eingespielte IT. Schließlich müssen dafür Daten gesammelt, analysiert und in Berichten aufbereitet werden.

Laufenden IT-Betrieb nicht vernachlässigen

Auch bei den Problemen rund um den demographischen Wandel und den weiterhin grassierenden Fachkräftemangel, kann IT möglicherweise weiterhelfen, indem sich bestimmte Schritte in Prozessketten zunehmend automatisiert - auch mit Hilfe von KI-Werkzeugen - abwickeln lassen. Nicht zuletzt braucht es insgesamt eine agile und flexible IT-Infrastruktur, um angesichts der politischen und makroökonomischen Verwerfungen im globalen Handelssystem Prozesse, wenn nicht gar ganz Geschäftsmodelle schnell anpassen zu können.

Um all diese Herausforderungen zu meistern, gilt es jedoch zunächst einmal eine solide IT-Basis im eigenen Unternehmen zu schaffen. Kaum ein Betrieb wird es sich leisten können, den neuesten Hypes hinterherzujagen und dabei den laufenden Betrieb zu vernachlässigen. Der muss bei aller Innovation performant und stabil bleiben. Letztendlich lassen sich Trendthemen nur dann sinnvoll in der eigenen Organisation integrieren, wenn die Grundlage stimmt. Bestes Beispiel: Künstliche Intelligenz - entsprechende Werkzeuge und Lösungen brauchen das passende Datenfundament, gerade was Verfügbarkeit, Zugriff und vor allem Qualität anbelangt.

IT-Modernisierung muss sein

Auch wenn sich die meisten deutschen Betriebe - vor allem die größeren - in Sachen Digitalisierung schon gut aufgestellt fühlen, gibt es nach wie vor viele IT-Baustellen. Viele Unternehmen setzen auch für geschäftskritische Bereiche immer noch auf Legacy-Infrastrukturen. Das hat gerade erst die Studie "Legacy Modernisierung 2024" von CIO Research Services ergeben, für die rund 320 Anwenderunternehmen befragt wurden. Verbunden damit sind oft höhere Betriebskosten und Einschränkungen bei den eigenen Geschäftsaktivitäten, lautet ein zentrales Ergebnis der Studie.

An einer IT-Modernisierung führt demnach in vielen Unternehmen kein Weg vorbei. Sie ist der Schlüssel zur digitalen Transformation und damit zur langfristigen Wettbewerbsfähigkeit. Konsolidieren, standardisieren und harmonisieren - dieser Dreiklang dürfte also weiterhin ein elementares Grundthema in den IT-Melodien der hiesigen Betriebe bleiben.

Denn allen drängenden Hype-Themen - wie aktuell AI - zum Trotz, dürfen die Kernaufgaben von CIOs und Ihren IT-Organisationen nicht in den Hintergrund treten. Nur wenn Architekturen und Governance richtig geschnitten sind, Data-Management und -Qualität stimmen sowie Hybride Cloudlösungen und Legacy-Systeme harmonisch zusammenspielen, lassen sich die vielbeschworenen Digitalisierungspotenziale heben.

Spagat zwischen Innovation und Kostendruck

Wie sich IT-Modernisierungsvorhaben richtig aufzäumen lassen, wird ein zentrales Thema im Rahmen der Hamburger IT Strategietage 2025 sein. Wie gelingt der IT der Spagat zwischen Innovation und Kostendruck? Wie schaffen CIOs die passende IT-Foundation in ihren Betrieben, um den neuen Anforderungen gewachsen zu sein? Wie sieht ein IT-Infrastruktur aus, die allen Anforderungen hinsichtlich Governance und Resilienz gerecht wird, aber gleichzeitig die notwendige Agilität und Flexibilität bietet? Das sind Fragen, die auf der großen Bühne wie auch in kleineren Runden im Rahmen von Panels und Roundtables eifrig diskutiert werden dürften.

Zu den Hamburger IT-Strategietagen 2025, der größten IT-Fachkonferenz Deutschlands, werden vom 19. bis 21. Februar mehr als 800 Teilnehmer vor Ort erwartet. Wer es nicht nach Hamburg schafft, kann die wichtigsten Inhalte digital mitverfolgen. In den Vorträgen, Panels, Foren und Roundtables stehen auch 2024 die wichtigsten Themen der CIOs auf dem Programm: Artificial Intelligence, GenAI, IT-Security reloaded, Women in Tech, Sustainability, Digital Mindset, IT-Modernization, Future Architectures and Platforms sowie UX/CX.

