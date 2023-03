Nachhaltigkeit spielt in Unternehmen eine immer größere Rolle. Laut einer Studie des Analystenhauses IDC verfolgen 38 Prozent der befragten Unternehmen einen ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz, weitere 40 Prozent haben zumindest einzelne Initiativen angestoßen. Defizite in der Digitalisierung bremsen die Nachhaltigkeitsprojekte der Firmen jedoch häufig aus. Ein Viertel der Befragten beklagt eine mangelnde Transparenz über Prozesse und Daten, jedem fünften fehlt das Bewusstsein dafür, wie Technologie bei der Steigerung von Nachhaltigkeit eingesetzt werden kann.

Dabei ist IT für alle Wirtschaftsbereiche unverzichtbar, um effizienter und effektiver zu werden. Big Data, KI und Robotik helfen beispielsweise in der Landwirtschaft, Dünger oder Pestizide gezielter einzusetzen und so höhere Erträge und gesündere Lebensmittel zu erzeugen. In Logistik und Mobilität reduziert eine smarte Ladungs- und Verkehrsteuerung die Zahl und die Dauer von Fahrten, die Industrie kann mit digitalen Zwillingen und Prozessautomatisierung Entwicklung und Produktion optimieren, um nur einige Beispiele zu nennen.

Die digitale Transformation bringt allerdings neue Herausforderungen mit sich. Die steigende Nachfrage nach Hardware, Software und Services vergrößert den ökologischen Fußabdruck der IT beträchtlich. Bereits 2021 verursachte die IT-Industrie 3,7 Prozent der weltweiten Emissionen an klimaschädlichen Gasen. Rechenzentren in Irland verbrauchen mittlerweile mehr Strom als die ländlichen Haushalte.

Wie IT Sustainability unterstützt - und selbst nachhaltiger wird

Eine nachhaltige digitale Transformation kann daher nur funktionieren, wenn auch die IT selbst sparsamer mit Energie und Ressourcen umgeht. Ein Beispiel, wie das gelingen kann, ist das "Green Data Center as Service"-Angebot von Infosys, das ein großer Automobilkonzern für die Entwicklung von Fahrzeugen und automatisierten Fahrtechnologien nutzt. Die HPC-Workloads (High-Performance Computing) des Unternehmens werden im norwegischen Lefdal Mine Datacenter ausgeführt, das als eines der umweltfreundlichsten und energieeffizientesten Rechenzentren Europas gilt

Der für das Data Center verwendete Strom besteht zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie, die in der Region erzeugt wird. Das Rechenzentrum selbst befindet sich in einem Bergwerk neben einem Fjord, so dass für die Kühlung keine Verdunstungssysteme benötigt werden. Die Power Usage Effectiveness (PUE), ein Maß für die Effizienz des Stromverbrauchs, liegt zwischen 1,10 und 1,15 - weltweit ein Spitzenwert für HPC-Umgebungen.

Infosys selbst ist bereits seit 2020 CO2-neutral, 30 Jahre vor dem von der UN ausgerufenen Ziel der Klimaneutralität. In seiner ESG Vision hat sich das Unternehmen bis 2030 ehrgeizige Ziele in den Bereichen Umwelt (Environment) soziale Verantwortung (Social) und gute Unternehmensführung (Governance) gesetzt. Neben der bereits erreichten Klimaneutralität will der indische IT-Dienstleister unter anderem Brauchwasser zu 100 Prozent recyceln und keinen Abfall mehr auf Deponien entsorgen.

Ein Rahmen für mehr Nachhaltigkeit

Mit "Practical Sustainability" bietet Infosys seinen Kunden ein Framework, das sie bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele in den folgenden fünf Bereichen unterstützt:

Regenerative Zukunftstechnologien: Unternehmen spielen bei der Verbesserung von Umwelt-Metriken und der Erfüllung regulatorischer Vorgaben eine wichtige Rolle. Der Weg muss von der Ausbeutungswirtschaft über die nachhaltige Nutzung hin zur Regeneration von Ressourcen führen.

Kreislaufwirtschaft: Mit einer Kombination aus Datenanalysen, Hardware und Finanzierungsangeboten unterstützt Infosys Unternehmen dabei, vom Recyceln zur Wiederverwendung überzugehen sowie Verbrauch und Abfall zu minimieren.

Menschliche Entwicklung: Die innovativen und kreativen Leistungen der Mitarbeiter sind die Voraussetzung für eine nachhaltige Zukunft. Infosys hilft, die notwendigen technischen und kulturellen Voraussetzungen zu schaffen, um Kreativität zu fördern sowie Privatsphäre und Sicherheit zu gewährleisten. In Zusammenarbeit mit der Economist Educational Foundation fördert Infosys außerdem die Nachhaltigkeitserziehung junger Menschen.

Integratives Systemdesign: Dieses "System of Systems" geht über den traditionellen Systemansatz hinaus und hilft dabei, die Welt durch datengestützte Erkenntnisse zu verstehen, Zusammenhänge herzustellen und so zu ihrer Verbesserung beizutragen.

Digitale Zwillinge: Digital Twins spiegeln die Eigenschaften physikalischer Objekte in digitalen Modellen wider und helfen so Unternehmen dabei, aus der Vergangenheit zu lernen, die Gegenwart zu optimieren und eine bessere Zukunft zu simulieren.

Fazit: Nur nachhaltige IT kann zu mehr Nachhaltigkeit beitragen

Die Entwicklung zu mehr Nachhaltigkeit ist für Unternehmen zur Pflichtaufgabe geworden. Gesetzliche Vorgaben sowie der Druck durch Kunden und Wettbewerb machen die Transformation alternativlos. Aber auch rein wirtschaftliche Überlegungen sprechen für mehr Nachhaltigkeit, wie der ESG Radar 2023 von Infosys zeigt. 90 Prozent der befragten Unternehmen konnten durch ESG-Initiativen einen Return-on-Invest erzielen.

Bei der Umsetzung dieser Projekte spielt IT eine wichtige Rolle, denn viele Prozesse lassen sich durch Datenanalyse, Automatisierung und Digitalisierung effizienter und effektiver gestalten. Dabei darf jedoch der Einfluss der IT-Nutzung selbst auf Umwelt und Kosten nicht aus dem Blick geraten.

Infosys bietet mit seinen Nachhaltigkeitsservices und seiner langjährigen Erfahrungen wertvolle Unterstützung für eine grüne digitale Transformation. Das Unternehmen hat bereits 2011 damit begonnen, Nachhaltigkeit als zentrales Unternehmensziel zu verfolgen. Es verfügt damit aus eigener Erfahrung über die Expertise und Kompetenz, Green-IT-Projekte in Großunternehmen erfolgreich umzusetzen.

Wollen auch Sie Ihr Unternehmen nachhaltiger gestalten? Dann informieren Sie sich hier!