IT-Vorstand Mario Daberkow wird seinen Vertrag bei Volkswagen Financial Services (VWFS)Volkswagen Financial Services (VWFS) nicht verlängern und zum 1. Juli 2023 die VW-Tochter verlassen. Über die Nachfolge werde zeitnah entscheiden, heißt es aus dem Unternehmen. "Nach zehn Jahren im Vorstand der VWFS und zuvor ähnlich lange im Vorstand der Postbank bin ich dankbar für die hervorragende Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen sowie die ereignisreiche Zeit, die ich hier erleben durfte. Aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt für eine Neuorientierung", resümiert der Topmanager.

Daberkow kam im Juli 2013 in den Vorstand des Finanzdienstleisters und übernahm dort das neu geschaffene Ressort Informationstechnologie und Prozesse. In dieser Funktion hat der studierte Mathematiker die VWFS-IT zu einer globalen Organisation ausgebaut und eine weltweite Datenplattform aufgebaut. Mit diesem Projekt namens "Risik and Finance" schaffte es Daberkow 2018 unter die Top-10 beim Wettbewerb "CIO des Jahres". Neben den technischen Herausforderungen stemmte der CIO auch die kulturellen und organisatorischen Aufgaben rund um das Großprojekt.

Vor seinem Einstieg bei VWFS war Daberkow im Vorstand der Postbank für das Ressort IT und Operations verantwortlich, nachdem er zuvor diverse leitende IT-Positionen bei der Deutschen Post innegehabt hatte. Seine berufliche Laufbahn begann er bei der Unternehmensberatung McKinsey.

Volkswagen Financial Services ist ein Geschäftsbereich der Volkswagen AG und hat seinen Hauptsitz in Braunschweig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit 16.849 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 7.570 in Deutschland. Für 2021 wies der FinanzdienstleisterFinanzdienstleister eine Bilanzsumme von 235,6 Milliarden Euro aus.