Klimaschutz und Klimaziele, CO2-Ausstoß, Feinstaub, Carsharing, Elektroautos, Fahrverbote - immer wieder gehörte Begriffe und Probleme, die sich alle auf ein zen­trales Thema beziehen, die Mobilität. Der Online-Handel ist auf Rekordniveau und damit auch der daraus resultierende Lieferverkehr.

In Summe ergeben sich dadurch große Belastungen für Klima und Umwelt und natürlich auch für die Infrastruktur. Auch wenn durch gesetzliche Vorgaben und technische Verbesserungen die CO2- und Feinstaub-Emissionen in den vergangenen Jahren leicht zurückgegangen sind, muss bei der weiteren Zunahme der Mobilität und der zu erwartenden steigenden Umweltbelastung gegengesteuert werden.

Beim Klimaschutz ist die Deutsche Bahn (DB) schon jetzt Vorreiter. Fahrgäste im Fernverkehr reisen bereits vollständig mit Ökostrom. Und die 15 größten Bahnhöfe Deutschlands werden schon jetzt zu 100 Prozent mit Ökostrom betrieben. Wer Bahn fährt, schont Klima und Umwelt.

IT ist der Schlüsselfaktor

Welche Rolle spielt die IT bei der Bewältigung der aktuellen und zukünftigen Herausforderungen? Kurz gesagt: eine sehr wichtige. Die unternehmerischen Ziele der DB, die in der "Agenda für eine bessere Bahn" - für unter anderem eine verbesserte Pünktlichkeit, eine bessere Reisendeninformation und eine Ausweitung des Angebots - festgeschrieben wurden, sind einerseits sehr ambitioniert und stellen andererseits letztendlich IT-getriebene Ziele dar. Denn bei diesen Themen, die sich die DB auf die Fahnen geschrieben hat, ist die IT der eindeutige Schlüsselfaktor.

Was heißt das konkret? Eine hochleistungsfähige IT-Infrastruktur legt den Grundstein dafür, die technischen Anforderungen auch in Zukunft zu erfüllen. Diesbezüglich hat sich die DB schon vor einigen Jahren auf den Weg in die CloudCloud gemacht. In Summe müssen ungefähr 800 DB-Anwendungen in die Cloud migriert werden - eine echte Mammutaufgabe.