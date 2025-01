Nie war es wichtiger, die eigene IT-Mannschaft fit zu machen für die Herausforderungen der digitalen Transformation. Das sind schließlich nicht wenige: Die IT-Budgets stehen in ökonomisch schwierigen und unsicheren Zeiten zunehmend unter Druck - gleichzeitig wachsen die Ansprüche des Managements. CIOs und ihre IT-Abteilungen sind gefordert, Prozesse effizienter und resilienter zu machen, ja sogar ganz neue Geschäftsmodelle mit zu entwickeln und umzusetzen.

Die IT sitzt also an den entscheidenden Schalthebeln für den digitalen Wandel in den deutschen Unternehmen. Um die Weichen richtig zu stellen, braucht es jedoch die passenden Skills. Genau dafür bieten CIO gemeinsam mit der WHU-Otto Beisheim School of Management mit dem Leadership Excellence Program (LEP) ein spezielles Weiterbildungsprogramm für Führungskräfte in den Bereichen IT und Digitalisierung an. Das Klassenziel ist klar: Die digitalen Fähigkeiten und Führungskompetenzen für die Transformation so weiterzuentwickeln und zu verbessern, um den Erfolg Ihres Unternehmen auch in Zukunft langfristig und nachhaltig zu sichern und zu stärken.

Konkrete Tipps für mehr Innovation

Dazu bietet das LEP eine einmalige Chance: Bewerben Sie sich jetzt mit ihrem Nachwuchs für einen Platz im diesjährigen Kurs, der vom 24. bis 28 November 2025 im Campus der WHU in Düsseldorf stattfindet. Angemeldet sind bereits unter anderem IT-Executives von Schenker, Stada und dem TÜV Süd. Profitieren Sie außerdem bis zum 31. Januar vom Frühbucherrabatt und sparen Sie 500 Euro - 3950 statt regulär 4450 Euro!

Mit dem LEP verbessern Sie die Kompetenzen ihres IT-Nachwuchs. Knüpfen Sie wertvolle Kontakte mit Führungskräften aus anderen Unternehmen und Branchen und bauen Sie so ihr persönliches professionelles Netzwerk aus. Werden Sie Teil des bereits über 220 Mitglieder zählenden LEP-Alumni-Netzwerks und profitieren Sie von einem regelmäßigen Austausch.

Leadership Executive Program: Erfolgreich netzwerken im digitalen Zeitalter

"Dieses Programm setzt sich von anderen ab", sagt Leonora Beifuß, Head of IT Process & Project Management bei der Maingau Energie GmbH und LEP-Teilnehmerin. "Ich nehme hier wichtige Thesen für meine Zukunft mit." Christian Lang, Vice President Data & Analytics and Western Europe, Stada, hebt als Highlight hervor, dass LEP konkretisiert, wie man Innovation ins Unternehmen bringt. "Ein Executive Leadership Programm auf Top Niveau für Führungskräfte in einer digitalen, sich wandelnden Welt", bringt es Patrick Bernardi, Global Head of IT-Strategy, Digitalization & Innovation bei Siemens Financial Services, auf den Punkt "Tolle Impulse und Praktiken für mehr Nachhaltigkeit in der Führung."

Die Klassenfahrt geht weiter

Und das bereits im 14. Jahrgang. "Ich freue mich sehr, dass wir mit dem LEP ein so einzigartiges Weiterbildungsprogramm für IT-Manager etabliert haben", kommentiert Mirja Wagner als Programmverantwortliche von CIO den diesjährigen Start. "2024 hatten wir den größten Jahrgang jemals, das LEP-Alumni-Netzwerk wächst! Ich freue mich auf alles, was noch kommt - die Klassenfahrt geht weiter."

Machen Sie also mit und bewerben Sie sich beim diesjährigen Leadership Excellence Program. Das Programm richtet sich ausschließlich an CIOs und IT-Managerinnen und -Manager aus Anwenderunternehmen. Nach erfolgreichem Abschluss des Programms erhalten Sie ein WHU Executive Education Certificate.

Alle weiteren Information zu Programm und Anmeldung bekommen Sie bei Mirja Wagner (mirja.wagner@foundryco.com) und auf der Website des LEP: www.leadership-excellence-program.de