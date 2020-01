Im Rahmen seiner Digitalisierungsstrategie hat KärcherKärcher einen mehrjährigen Outsourcing-Vertrag mit DXC Technology geschlossen. Der Dienstleister übernimmt die Bereitstellung und den Betrieb der Enterprise IT sowie der Arbeitsplatzlösungen. Kärcher will damit laut eigenen Angaben die Zufriedenheit der Endanwender verbessern.

DXC verantwortet demnach künftig "End-to-End" drei Services: erstens die flexible Bereitstellung von IT mit Partnern, um die Servicequalität zu steigern, zweitens die Erneuerung von Services, um die IT-Effizienz zu erhöhen und drittens die Unterstützung der Cloud-first-Strategie von Kärcher. Dabei kooperiert DXC mit der Zoi TechCon GmbH, einer IT-Beratung, die zur Kärcher-Gruppe gehört. Eingesetzt werden unter anderem Cloud-basierte DXC-Produkte wie "Platform as a Service for SAP".

Daniel Heubach, Vice President Information Technology and Digitalization bei Kärcher, kommentiert: "Wir werden uns weiterhin auf stabile und kostenoptimierte IT-Services konzentrieren, um mit den Anforderungen aus der Geschäftsnachfrage ebenso Schritt zu halten wie mit den Innovationen auf Basis von Cloud-Technologien."

Alfred Kärcher SE | OutsourcingOutsourcing an DXC

Branche: Reinigungstechnik

Zeitrahmen: Transformation Juni 2019-März 2020, 5-Jahres-Abkommen bis März 2025

Inhalt: Managed Services zu End User Computing und Helpdesk, SAP on PaaS, Datacenter and Applikation Operation

Produkte: Platform DXC basierend auf Service Now, Kärcher Jira

Dienstleister: DXC Technology

Einsatzort: weltweit verteilte Kärcher Rechenzentren, zentrale DC Infrastructure basierend auf der DXC VPC and AWS Cloud, Delivery Center in Bratislava, Sofia und Warschau