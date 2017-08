Die Computer- und Videospielbranche boomt - und bietet Gamern dadurch vielseitige beruflicheKarriereperspektiveKarriereperspektive. IT-affine Gamer können sich auf der Gamescom, im Karrierezentrum von IDG über Jobaussichten im Spieleumfeld informieren und sich auch gleich bewerben. Unter anderem Unternehmen wie DaimlerDaimler, Hays, Aldi SüdAldi Süd, Rohde & SchwarzRohde & Schwarz, Verfassungsschutz und Freak 4U Gaming stellen sich den Fragen des interessierten IT-Nachwuchses und bieten vom Praktikumsplatz bis zur Führungsposition hunderte offene Stellen.

Das Besondere bei jobs & karriere: Nicht die Jobsuchenden bewerben sich bei den Firmen, sondern dieFirmen bewerben sich bei den Jobsuchenden. Auf der großen Forumsbühne stellen Personalverantwortliche sowie Teamkollegen ihr Unternehmen und die Karriereperspektiven vor. Zudem gewähren sie spannende Einblicke in die Games- und IT-Branche und geben wertvolle Tipps für die Bewerbung.

Vorträge im Karrierezentrum

Mittwoch, 23.08.2017

14:00 bis 14:30 Uhr: Bundesamt für Verfassungsschutz zum Thema "Die Arbeitsbereiche des Bundesamts für Verfassungsschutz"

14:30 bis 15:00 Uhr: Rohde&Schwarz zum Thema "Rohde&Schwarz - Impulse für eine drahtlose und sichere Kommunikation"

Donnerstag, 24.08.2017

14:00 bis 14:30 Uhr: Alexander Schneider, Vorstand der IG Metall zum Thema "Was sind Sie Wert? Einstiegsgehälter und Tipps zu Einstellung und Arbeitsvertrag"

Samstag, 26.08.2017

10:30 bis 11:00 Uhr: YouTube-Talente Max Knabe und Maxim Markow zum Thema "HandOfBlood & Maxim - Einstiegsmöglichkeiten und Entwicklungen als Talent bei Freaks 4U Gaming"

14:00 bis 14:30: Michael Haenisch, CEO der Freaks 4U Gaming GmbH zum Thema "Freaks 4U Gaming - Entwicklungen & Jobs im Gaming- und Esport-Bereich"

Unternehmen im Karrierezentrum

Aldi: Wer als IT-Absolvent oder -Berufserfahrener internationale Projekte vorantreiben und trotzdem nicht auf die Work-Life-Balance verzichten möchte, ist bei der Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG genau richtig. Das Unternehmen bietet spannende internationale und nationale IT-Projekte, flexible Arbeitszeiten und attraktive Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten.

Bundesamt für Verfassungsschutz: MINT-Absolventen werden auch vom Bundesamt für Verfassungsschutz gesucht. Der Inlandsnachrichtendienst bietet Berufseinsteigern vielfältige Karrieremöglichkeiten etwa im Bereich der technischen Aufklärung, der Spionageabwehr oder in der klassischen IT. Mit unbefristeten Arbeitsverträgen und der Möglichkeit zur Verbeamtung bietet das BfV seinen Mitarbeitern maximale Berufssicherheit.

Daimler: IT-Experten und Menschen, die sich mit Digitalisierung und Mobilitätsdienstleistungen auskennen sowie Spaß daran hat, um die Ecke zu denken und Neues auszuprobieren, sind bei der Daimler AG genau richtig. Hier steht der Mitarbeiter ganz klar im Fokus, was durch die Förderung von Weiterbildung oder die Beteiligung der Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens zu erkennen ist. Neben der Möglichkeit im Ausland zu arbeiten, bietet Daimler zusätzlich vielfältige Arbeitszeitmodelle wie Job Sharing, Sabbatical oder Home Office an.

Freaks 4U Gaming: Der ideale Arbeitgeber für jemanden, der sich in der Esport- und Gamingbranche selbst verwirklichen möchte. Die Freaks 4U Gaming GmbH ist eine 360° Marketingagentur mit Startup-Mentalität, die sich mit zahlreichen Produktfeldern, zu denen auch eine eigene TV-Produktion sowie eigene Websites zählen, befasst. Freaks 4U Gaming bietet neben Praktikums- und Ausbildungsplätzen auch die Möglichkeit eines individuellen Direkteinstiegs, bei dem die persönlichen Karrierevorstellungen und die aktuelle Unternehmensentwicklung berücksichtigt wird.

Hays: Der Personaldienstleister Hays sucht insbesondere Mitarbeiter, die Spaß an der Arbeit haben und Kreativität, Ausdauer und Liebe zum Detail mitbringen. Dafür können Einsteiger, Young Professionals und Berufserfahrene von Anfang an mit der Einbeziehung in spannende Projekte und innovative Stellen rechnen.

Rohde & Schwarz: Der Elektronikkonzern Rohde & Schwarz bietet seinen Mitarbeitern als eigenständiges Unternehmen die Möglichkeit, zukunftsweisende Produkte zu entwickeln und die Grenzen der Technologie ständig weiter auszureizen und neu zu definieren. Neben zahlreichen social benefits wie flexibler Arbeitszeit, betrieblicher Altersvorsorge und individueller Entwicklungsplanung sorgt Rohde & Schwarz mit mehr als 650 Trainingsangeboten jährlich dafür, dass jeder Mitarbeiter am Ende des Jahres ein Stück weiter ist als zuvor.