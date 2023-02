Der finnische Software-Anbieter Frends expandiert mit seiner iPaaS-Plattform in die DACH-Region. Für den Ausbau des Geschäftes in dieser Region wurde die neue Position eines Regional Sales Managers geschaffen, die Jan Steinberger im Mai 2022 übernommen hat. Frends ist in Skandinavien sehr gut aufgestellt und dort weit verbreitet. In über 30 Jahren konnte das Unternehmen einen soliden Kundenstamm in vielen Branchen aufbauen. Dazu gehören unter anderen Kommunalverwaltungen, Gesundheitsdienstleister, Bildungseinrichtungen, Einzelhändler sowie Fertigungs- und Versorgungsunternehmen.

Datenintegration auf höchsten Datenschutzniveau

Ein besonderes Problem bei der Nutzung von Cloud-Diensten ist, dass die meisten Anbieter in den USA beheimatet sind, was erhebliche Datenschutzprobleme mit sich bringt. So hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) im Juli 2020 das Privacy-Shield-Abkommens zwischen der EU und den USA für ungültig erklärt, da es keinen Schutz gemäß der DSGVO sicherstellt. Insbesondere stehe in den USA kein klar definierter Rechtsweg zur Durchsetzung der im europäischen Unionsrecht verankerten Rechtsgarantien zur Verfügung.

Das Urteil hatte unmittelbare Gültigkeit, womit alle Datenübermittlungen, die auf Basis des Privacy-Shield-Abkommens bis dahin durchgeführt wurden, rechtswidrig wurden. Die Strafen für Unternehmen, die weiterhin den Datenaustausch praktizieren, können sehr hoch sein, da das Gericht ausdrücklich auch immaterielle Schäden als Grund für eine Forderung nach Schmerzensgeld als zulässig ansieht. Hinzu kommt der Imageschaden für das jeweilige Unternehmen.

Genau hier setzt die komplett europäische Lösung von Frends an, die die allerhöchsten DSGVO-Forderungen erfüllt. In einem hochinteressanten Video erläutern die Frends-Manager Antti Toivanen und Asmo Urpilainen den fundamentalen Leistungs- und Compliance-Umfang der Frends-Plattform für das Gesundheitswesen.

Alle Daten - eine Plattform

Das zentrale Kernprodukt von Frends ist deren Enterprise-Grade Integration-Platform-as a-Service (iPaaS), die es den Kunden erlaubt, Anwendungen über ein einziges User-Panel in allen hybriden oder lokalen Cloud-Umgebungen zu integrieren. Mit Frends lassen sich alle API-Integrationen und Prozessautomatisierungen auf einer einzigen leistungsstarken Plattform entwickeln, verwalten und sichern.

Das heißt, alle strukturierten Daten von beliebigen Anwendungen, die auf beliebigen Teilen der Infrastruktur, wie Public Cloud oder On-Premises, laufen, können mit Frends integriert werden. Die Plattform läuft normalerweise auf Azure, kann aber auch in Partnerschaft mit Cleura betrieben werden, einem weltweit führenden Anbieter von IT-Infrastruktur-Cloud-Services auf Basis von OpenStack. Sie ist die einzige nordische Integrations- und Automatisierungsplattform für eine hybride IT-Umgebung und sicherem Datenmanagement. Alle Hosting-Sites der Compliant-Cloud-Infrastruktur sind in Schweden und Deutschland angesiedelt und dieses Angebot ist in Schweden bereits sehr erfolgreich.

Doch neben den beeindruckenden technischen Leistungsdaten, ist das Besondere an der Frends-Plattform deren uneingeschränkte DSGVO-Konformität. "Unsere Plattform mit der Compliant-Cloud verfügt über ein äußerst wichtiges Alleinstellungsmerkmal: Alles ist innerhalb Europas gehostet und unterliegt damit nicht dem US-amerikanischen CLOUD-Act. Das bedeutet höchstmöglicher Datenschutz, vor allem für besonders streng regulierte Branchen, wie Finanzen und dem Gesundheitswesen", erläutert Jan Steinberger die besonderen Vorteile der Frends-iPaaS-Plattform.

Das sagen die Kunden

Frends ist in Skandinavien ein fest etablierter Partner für viele private und öffentliche Organisationen. Einer der Referenzkunden ist das Stockholm House of Culture & City Theatre, und deren CIO, Andreas Eriksson, ist sehr beeindruckt. "Frends hat alle unsere Erwartungen erfüllt. Mit Hilfe von deren Integrationsplattform ist eine nahtlose und sichere Verbindung zwischen unseren verschiedenen IT-Komponenten gewährleistet, was uns mehr Flexibilität verschafft", sagt er über die Benefits der Frends-Lösung. Jani Rantanen, CDO bei Secto Automotive ist ebenfalls sehr zufrieden. "Mit Frends sparen wir viel Zeit bei der Pflege verschiedener Integrationen. Uns gefällt vor allem die Tatsache, dass die Plattform ein All-in-One-Tool anbietet und unsere IT-Mitarbeiter alle notwendigen Integrationen ohne Schwierigkeiten erstellen können", lautet seine Zusammenfassung der Frends-Erfahrungen.

Hier geht's zur Demo der Frends-Plattform.

Gartner zeichnet im aktuellen Magic Quadrant für iPaaS globale iPaaS-Anbieter auf der Grundlage ihrer Umsetzungsfähigkeit und Vollständigkeit der Vision aus. Frends wird im aktuellen 2023 Gartner® Magic Quadrant™ for Integration Platform as a Service, Worldwide aufgenommen. Lesen Sie, wie Frends im Vergleich zu 16 globalen iPaaS-Anbietern abschneidet.

Hier den aktuellen Magic Quadrant lesen