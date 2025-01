Derzeit sieht man auf Linkedin viele gelbe Kacheln, auf denen sich prominente Menschen der IT-Branche für mehr KI-Kompetenz stark machen. Sie unterstützen die Initiative "KI-K", die Sie, Katja Nettesheim und Anke Sax, ins Leben gerufen haben. Worum geht es dabei?

Katja Nettesheim: Die Initiative "KI-K", kurz für "KI-Kompetenz", hat das Ziel, das Bewusstsein für die Notwendigkeit von KI-Kompetenz in der gesamten deutschen Bevölkerung zu erhöhen. Es geht uns darum, dass jede und jeder Einzelne erkennt, dass man sich mit Künstlicher Intelligenz beschäftigen muss, um den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Anschluss an die Welt nicht zu verpassen. Gleichzeitig wollen wir den Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in den Unternehmen Rückenwind geben. Drittens wollen wir auf diese Weise einen gewissen Druck auf die Politik ausüben.

Sie setzen also gleich an allen Stellen an?

Anke Sax: Wir wollen eine Welle lostreten und sagen: Leute, Ihr könnt an KI nicht mehr vorbeischauen. Das ist auch ein bisschen wie "Fridays for Future" nur eben für die Digitale Transformation. Wir wollen zudem, wie Katja sagt, den Menschen den Rücken stärken, die schon versuchen, KI einzusetzen in ihren Unternehmen, aber mit ihren Themen nicht durchdringen. Ich wünsche mir eine Umkehr der Beweislast, dass Vorstände in Unternehmen erklären müssen, warum sie KI immernoch nicht einsetzen. Letztendlich möchte ich, dass die Masse mutiger wird und fragt: Warum bewegst du dich eigentlich noch nicht?

Anke Sax, Sie sind CTO und COO des Asset-Verwalters KGAL. Warum engagieren Sie sich bei dieser Initiative?

Anke Sax: Ich engagiere mich zunächst einmal für die digitale Transformation, nicht nur für KI. Leider glaube ich, dass wir dieses Thema gerade nachhaltig verschlafen. Ich habe schlichtweg Angst um die Zukunft von Deutschland und Europa und denke, dass wir eine gesellschaftliche Verantwortung haben, das nicht einfach hinzunehmen. Wir als CIO-Community und Digital Leader sind ganz besonders aufgerufen, diese gesellschaftliche Verantwortung auch wahrzunehmen.

Was verstehen Sie unter KI-Kompetenz?

Anke Sax: KI-Kompetenz bedeutet nicht nur, die Möglichkeiten von KI zu verstehen, sondern auch die Risiken zu erkennen und zu minimieren. Man muss verstehen, was KI kann und was KI nicht kann. Man muss zudem verstehen, was man ihr glauben kann und was nicht. Ein Beispiel: Microsofts "Co-Pilot" ist kein Autopilot.

Katja Nettesheim: Der erste Punkt sind Neugier und Offenheit. Daran scheitert es ja schon häufig. Das zweite ist, wie Anke gesagt hat, ein Grundverständnis davon, wie KI funktioniert. Drittens, optimalerweise, auch einen Metablick auf die eigenen Arbeitsprozesse zu werfen: Sich mal einen Plan zu machen, was habe ich denn eigentlich für regelmäßig wiederkehrende Aufgaben? Wie kann ich sie gruppieren und mit KI leichter machen? Mit unserer Initiative wollen wir dazu beitragen, dass Menschen KI-Anwendungen offen begegnen, aber gleichzeitig in der Lage sind, sie zu hinterfragen und fundierte Entscheidungen über ihren Einsatz zu treffen.