Khaled Bagban bleibt dem HandelHandel treu. Allerdings tauscht er Stahl und Metall gegen Lebensmittel und Non-Food-Produkte. Zum 1. Juli 2024 ist der Wirtschaftswissenschaftler als CIO bei der Metro AGMetro AG eingestiegen. Gleichzeitig wurde er CEO der Digitalisierungstochter Metro.digital. Er folgt auf Timo Salzsieder und berichtet an den Metro-CFO Eric Riegger.

"Das Engagement von Metro für InnovationInnovation, Kundenorientierung und Agilität entspricht meiner Vision von IT als wesentlichem Bestandteil des Geschäfts," sagt Bagban gegenüber CIO.de. Zudem freut er sich darauf, durch die digitale Transformation des Großhändlers zum Erfolg von "sCore" beizutragen.

Wachstumsstrategie unterstützen

Unter dem Namen sCore subsummiert Metro seine 2022 bekanntgegebene Wachstumsstrategie bis 2030. Eine der Hauptaufgaben Bagbans ist es dabei, mit der Metro-IT dazu beizutragen, dass diese Strategie implementiert und umgesetzt wird.

Zu den Zielen von sCore gehört unter anderem, bis zum Stichtag 2030 den Umsatz auf über 40 Milliarden Euro zu steigern. Dazu definierte der Großhändler drei Maßnahmen: die Großhandelsausrichtung für Profikunden gilt es zu schärfen, das Multichannel-Geschäftsmodell auszubauen und neue Geschäftsfelder zu erschließen.

Sie haben Informationen zu Jobwechseln in der CIO-Community? Dann schreiben Sie uns an via: info@cio.de

Besonders bei dem Multichannel-Ansatz kommt der IT eine große Rolle zu. Hier greifen laut dem Händler Food Service Distribution (FSD), stationäre Märkte, Vertrieb und digitale Angebote, wie der Online-Marktplatz ineinander. Bis 2030 sollen 40 Prozent des Metro-Umsatzes digital generiert werden.

"Wir freuen uns sehr, Khaled bei Metro an Bord zu haben. Ich bin überzeugt, dass er nahtlos mit den talentierten Teams bei Metro zusammenarbeiten und auf den bestehenden Lösungen aufbauen wird, um unsere digitale Transformation weiter voranzutreiben und unsere sCore-Ziele zu erreichen", kommentiert Metro-CFO Eric Riegger die Ernennung von Bagban.

Fokus auf Purpose

Bagban kommt vom Metallhändler KlöcknerKlöckner, wo er seit 2022 als CIDO tätig war. Dort konzentrierte er sich unter anderem darauf, Datendienste auf Blockchain-Basis zu entwickeln, mit denen Kunden ihre CO2-Emissionen reduzieren können. (Lesen Sie dazu auch "Klöckner auf dem Weg zum grünen Stahlhändler")

Zuvor war er acht Jahre in unterschiedlichen IT-Management-Positionen beim Medizingerätehersteller OlympusOlympus tätig: von 2018 bis 2021 als EMEA CIO Olympus Europe, dann bis 2022 als Global CIO Olympus LifeScience & Industry. In dieser Rolle war Purpose eines der Kernthemen des IT-Chefs. So setzte er bei der digitalen Transformation des Betriebs auf Unternehmenswerte und Talentförderung. (Lesen Sie dazu auch: "So geht Talentmanagement mit Purpose").

Für mehr News, Hintergründe und Deep Dives aus der CIO-Community, abonnieren Sie unsere CIO-Newsletter.

Für seine Leistungen erhielt Bagban 2021 den Sonderpreis "Transformation of Work Award" beim Wettbewerb CIO des Jahres. Die Jury honorierte damit sein Talent-Formation-Projekt, das Change über die Grenzen der IT hinaus vorantrieb. (Lesen Sie dazu auch "So fördert Olympus-CIO Bagban digitale Talente")

Auch außerhalb seines Berufes widmet sich Bagban der Nachwuchsförderung. Seit 2022 ist der Manager Mitglied des Kuratoriums der CIO Stiftung, die mit dem "CIO Young Talent Award" und dem "CIO Executive Award" zwei Nachwuchswettbewerbe ausrichtet. Ziel der Stiftung ist es, junge IT-Talente zu fördern und insbesondere über Stipendien im Bereich Management weiterzubilden.

Die Metro AG hat ihren Hauptsitz in Düsseldorf und betreibt 625 Märkte in mehr als 30 Ländern. In Geschäftsjahr 2022/2023 erwirtschaftete das Unternehmen 30,6 Milliarden Euro Umsatz und beschäftigte über 89.000 Personen.