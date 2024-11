Die große Mehrheit der Bürger in Deutschland würde die meisten Verwaltungsangelegenheiten am liebsten online erledigen – sie scheitern aber immer noch am fehlenden Angebot. Zu diesem Ergebnis kommt eine brandneue Studie des Branchenverbandes Bitkom. Doch Behörden stehen bei der Digitalisierung vor enormen Herausforderungen angesichts der steigenden Flut an Vorschriften und Anforderungen bei knappen Budgets und dünner Personaldecke. Künstliche Intelligenz kann hier Abhilfe schaffen. Durch den Einsatz smarter Lösungen kann der öffentliche Sektor den Ressourceneinsatz optimieren, „richtig“ priorisieren und behalten die stetig wachsenden Herausforderungen mit der gegebenen Personaldecke im Griff.

Ein COMPUTERWOCHE Webcast in Kooperation mit SAS Institute zeigt anhand konkreter Praxisbeispiele, wie Behörden durch künstliche Intelligenz schneller und effizienter werden. Sie erfahren, welche Bausteine für den Erfolg von KI-Projekten in Behörden entscheidend sind und wie Sie mithilfe von KI die Auswirkungen von Gesetzesänderungen, zum Beispiel auf Steuereinnahmen, besser vorhersagen können.

Jannic Horst vom SAS Institute gibt einen tiefen Einblick in die Möglichkeiten, die Verwaltung durch KI entscheidend zu verbessern. Der Experte zeigt zudem, welche Rolle generative KI bei der Aufdeckung von Betrugsfällen spielen kann und wie Software auch bei der Einhaltung ethischer und regulatorischer Anforderungen helfen kann. Der Fachjournalist Dr. Thomas Hafen moderiert den Webcast.

