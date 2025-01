Künstliche IntelligenzKünstliche Intelligenz wird auch in Zukunft die Diskussionen unter IT-Entscheidern dominieren, doch das Geschehen bleibt nicht ausschließlich auf KI beschränkt. Themen wie Quantum Computing und über die Jahre aufgehäufte technische Schulden, aber auch die unternehmensweite Koordination der strategischen Investitionen gewinnen ebenfalls an Bedeutung.

Obwohl die Menschen ganz offensichtlich unter einer gewissen KI-Müdigkeit leiden, bleibt das Thema Künstliche Intelligenz (KI) nach wie vor ein zentraler Aspekt in vielen Diskussionen der IT-Verantwortlichen. GenAI und andere Formen der KI dominieren die Gespräche auf CIO-Ebene. Gleichzeitig spielen externe Faktoren wie politische Wahlen, das Schwächeln bestimmter Branchen und die sich verändernde geopolitische Landschaft eine wesentliche Rolle, wenn wir in die IT-Zukunft blicken.

Technologie-Investitionen im Wandel: Resilienz und Innovation als Schlüssel zum Erfolg

Im Kontext von Technologieinvestitionen stehen zwei Kriterien ganz klar im Vordergrund:

Konzentrieren Sie sich auf die Dinge, die Sie kontrollieren können, und

bereiten Sie sich auf das Unerwartete vor.

Es wird in den nächsten Monaten in erster Linie darum gehen, Resilienz aufzubauen und Innovationen voranzutreiben, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein und sich schnell neu auszurichten zu können. Grundsätzlich wird KI in allem, was wir als Verbraucher, Unternehmen oder Gesellschaft tun, präsent sein. Klar ist, dass KI in allen Bereichen unseres Lebens - sei es als Verbraucher, Unternehmen oder Gesellschaft - eine Rolle spielen wird. IDC taxiert das kumulierte Ausgabenvolumen rund um KI weltweit zwischen 2024 und 2030 auf 19,9 Billionen Dollar.

Rückblick auf 2024: Trends und Herausforderungen in der IT

Beschleunigtes Wachstum der IT-Ausgaben

Die Divergenz zwischen IT-Ausgaben und BIP-Wachstum, die 2017 begann, hat sich in diesem Jahr weiter beschleunigt: Die IT-Ausgaben stiegen fünfmal schneller als das BIP. Dieser Trend wird voraussichtlich konstant positiv bleiben, angetrieben von Software-Infrastrukturen, insbesondere SaaS, wobei IaaS um mehr als 20 Prozent wächst.

Herausforderungen bei Investitionen in KI

Allein in der EMEA-Region haben die KI-Ausgaben 50 Milliarden Dollar erreicht und werden bis 2025 voraussichtlich um 35 Prozent steigen. Die größte Herausforderung im Jahr 2024 war es, die hohen Wachstumserwartungen auf Geschäftsebene zu erfüllen, während gleichzeitig die Investitionen in KI dramatisch zunahmen, jedoch die Renditen für viele Unternehmen begrenzt blieben.

In der EMEA-Region bestätigten IDC-Umfragen, dass im Durchschnitt von 37 Proof-of-Concepts nur fünf in die Produktion übergegangen sind, von denen dann auch nur drei als erfolgreich eingestuft wurden. Diese Aktivitäten im Bereich der Innovation sind zunächst einmal positiv zu bewerten. Dennoch hören wir auch Stimmen, dass wir in Europa bei Thema KI nach wie vor zu langsam vorankommen.