Im Herbst haben die Analysten von IDC von einem Trend berichtet. Demnach veranstalten Unternehmen Dutzende Proof-of-Concepts (POCs) von KI-ProjektenKI-Projekten, die zu einem großen Prozentsatz scheitern - zum Teil, weil die CIOs nicht wissen, ob ihre POCs überhaupt die wichtigsten Zielvorgaben treffen. In der IDC-Umfrage gaben 30 Prozent der CIOs zu Protokoll, dass sie nicht angeben können, zu welchem Prozentsatz ihre KI-POCs die angestrebten Metriken erfüllen können beziehungsweise als erfolgreich eingestuft werden.

Abonnieren Sie unsere CIO-Newsletter für mehr spannende Einblicke, Hintergründe und Deep Dives aus der CIO-Community.

Eine Umfrage der Analysten vom April 2024 hatte ergeben, dass Unternehmen durchschnittlich 37 KI-POCs gestartet haben. Daniel Saroff, Global Vice President für Beratungs- und Research-Services bei IDC, kommt zu dem Schluss: Beide Umfragen zusammen deuteten darauf hin, dass viele CIOs die sprichwörtlichen Spaghetti an die Wand werfen, um zu sehen, was hängen bleibt. Nur durchschnittlich fünf von Dutzenden gestarteten KI-POCs gehen in die Produktion und nur drei von diesen würden als erfolgreich angesehen.

GenAI-Piloten im Schleudergang

Das Resultat, so Saroff, ist ein "Schleudergang" der generativen KI, bei dem Unternehmen eine Vielzahl von Experimenten mit geringer Wirkung starten. "Wenn sie sagen, sie dass sie ihre KPIs nicht kennen, meinen sie in Wirklichkeit: 'Wenn wir den Proof of Concept ermitteln, haben wir keinen Maßstab für den Erfolg.'"

Die finanziellen Folgen dieser Vorgehensweise können laut Saroff enorm sein. Die Kosten einiger POCs gehen in die Millionen.

Aktionismus mit KI-Projekten

Etwa 70 Prozent der von IDC im September befragten CIOs gaben an, dass neun von zehn ihrer individuell entwickelten KI-Apps die POC-Phase nicht überstehen und nicht in Produktion gehen. 35 Prozent der CIOs räumten ein, dass keine der von ihnen entwickelten KI-Apps die POC-Phase überstanden hat.