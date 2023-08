Künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie, die quer durch alle Branchen und in allen Funktionen einsetzbar ist. Das Potenzial der Technologie ist enorm. Der Verband der Internetwirtschaft eco sieht das Umsatzpotenzial bis 2025 in diesem Bereich bei 150 Milliarden Euro. Unternehmen könnten bis dann in der Lage sein, 330 Milliarden Euro durch KI einzusparen. Für das Bruttoinlandsprodukt würde dies eine Steigerung um 13 Prozent bedeuten. Dieses Potenzial wollen immer mehr Firmen für sich nutzen: 18 Prozent von ihnen sehen laut Bitkom derzeit in KI eine Chance für die eigene Organisation.

Doch viele Unternehmen scheuen sich, in die vergleichsweise junge Technologie zu investieren. Sie beklagen einer Bitkom-Studie zufolge unter anderem fehlende personelle und finanzielle Ressourcen (62 bzw. 50 Prozent) sowie fehlendes technisches Knowhow (48 Prozent). In Zeiten hoher Teuerung bleibt da nicht viel Spielraum, um innovative KI-Szenarien durchzuspielen und die dafür erforderliche Infrastruktur zu ermitteln.

KI-Szenarien mit den eigenen Daten testen

So verwundert wenig, dass KI derzeit vor allem ein Thema für größere Unternehmen ist: Knapp die Hälfte der Organisationen mit mehr als zweitausend Mitarbeitern hat entsprechende Projekte bereits umgesetzt. Insgesamt beträgt der Anteil der Unternehmen in Deutschland, die KI einsetzen laut Bitkom erst 9 Prozent.

Doch gerade mittelständische Unternehmen müssen die Technologie in dieser Situation nicht von der Agenda streichen. Denn inzwischen gibt es Konzepte und Werkzeuge am Markt, die auch mittleren Unternehmen den Weg für den Einsatz von KI ebnen. So stellt Fujitsu mit seinem AI Test Drive Unternehmen eine speziell entwickelte Plattform zum Testen und Entwickeln von KI-Szenarien zur Verfügung. Udo Würtz von Fujitsu erläutert im Gespräch mit Moderatorin Simone Ciganek, welche Möglichkeiten der AI Test Drive als Teil der Fujitsu DX Innovation Platform bietet, um spezielle KI-Lösung zu entwickeln, zu testen und betriebsfertig zu machen.