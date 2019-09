Kirsten Renner übernimmt seit 1. September die Nachfolge von Mario Crameri als Head of IT bei der Schweizer Credit Suisse AG.Schweizer Credit Suisse AG. Sie berichtet an Robert Wagner, Chief Operating Officer. Crameri wechselt intern und übernimmt die Leitung der neu geschaffenen Geschäftseinheit "Direct Banking". Der Bereich "Operations" wird zukünftig unter der Leitung von Daniel Eggenschwiler separat geführt.

Renner vorher CIO bei ABN AMRO

Laut Unternehmensmeldung kam Renner im Februar 2019 als Head of IT Solution Delivery zur Credit Suisse, wo sie Teil des Führungsteams von Mario Crameri war. Davor war sie als Chief Information Officer bei ABN AMRO für die Entwicklung von IT-Applikationen und den Support aller Geschäftsbereiche außerhalb der Niederlande verantwortlich.

Insgesamt war Kirsten Renner laut Mitteilung 18 Jahre lang bei ABN AMRO tätig, wo sie zwischen IT-orientierten und Business-Funktionen gewechselt habe.- Dadurch habe sie sich ein solides Verständnis für Retail- und Private Banking in den Niederlanden und international angeeignet.

Dazu gehöre auch eine Funktion als Program Manager "Agile Transformation", in der sie für eine unternehmensweite neue Organisationsstruktur und ein neues Geschäftsmodell verantwortlich gewesen sei. Bei Credit Suisse standen vergangenes Jahr 2,8 Milliarden Franken als IT-Budget zur Verfügung. Die Zahl der IT-Mitarbeiter beläuft sich insgesamt auf circa 18.000 Personen inklusive externer Mitwirkender.

Mario Crameri leitet die Geschäftseinheit "Direct Banking"

Crameri ist mit Unterbrechungen seit 17 Jahren in verschiedenen IT-Führungspositionen für die Credit Suisse tätig. Als Leiter der Einheit "Direct Banking" wird er Mitglied der Geschäftsleitung der Credit Suisse AG und der Division SUB.

"Die neue Geschäftseinheit ist unsere Antwort auf das in den letzten Jahren deutlich veränderte Marktumfeld", erklärt Thomas Gottstein, CEO der Swiss Universal Bank (SUB) und der Credit Suisse AG. "Dies auch in der Überzeugung, dass künftig nicht das größte Filialnetz, sondern das beste digitale Angebot bei gleichzeitiger Verfügbarkeit von zeit- und standortunabhängiger Beratung sowie der besten Servicequalität über den langfristigen Erfolg entscheidet."

Digitales Geschäft und persönliche Beratung

Laut Unternehmensmeldung ist es Ziel der neuen Einheit, sich ausschließlich auf Privat- und Gewerbekunden zu konzentrieren, die vorwiegend Basisprodukte nachfragen. Ein neues Produkt- und Dienstleistungsangebot soll diesen Kunden künftig einen einfacheren und schnelleren Zugang zu den Bankdienstleistungen bieten.

Unter anderem werde die Verfügbarkeit der telefonischen Beratung durch Mitarbeitende in den Service Centern sowohl zeitlich als auch personell ausgebaut, heißt es in der Mitteilung. Zusätzlich zur persönlichen Beratung will die Geschäftsführung in den regionalen Geschäftsstellen digitale Interaktionsmöglichkeiten bieten.

Insgesamt will die Credit Suisse bis Ende 2021 einen hohen dreistelligen Millionenbetrag in das Kundengeschäft investieren, insbesondere in die Digitalisierung und zusätzliche Mitarbeiter in der Kundenberatung.