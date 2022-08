Rund dreieinhalb Jahre leitete Klaus BlümKlaus Blüm die IT der Volkswagen-Tochter SkodaSkoda. Nun gibt er den CIO-Posten bei dem tschechischen Autobauer ab und startet am 1. September als Head of Projects & Software im Team der Volkswagen-Digitalvorständin Hauke Stars. Die IT-Leitung von Skoda übernimmt Alexander EislAlexander Eisl, er kommt von MAN Truck & Bus.

Blüm war seit März 2019 bei Skoda tätig. Zu seinen Hauptaufgaben gehörte, die IT-Strategie des Unternehmens zu implementieren sowie die IT-Ziele der Konzernmutter Volkswagen in die Tochtergesellschaft zu integrieren. Besonders stolz ist der Manager auf die Services im Bereich SAP, die sein Team für die VWVW Group leistet, und das Joint Venture "Green:Code", das Skoda mit der Prager IT-Holding Etnetera Software Anfang 2022 gegründet hat. Ziel der Partnerschaft ist es, Fachwissen und Entwicklungsmethoden für die Digitalstrategie des Autobauers zu bündeln.

Davor arbeitete Blüm knapp sieben Jahre in verschiedenen IT-Führungspositionen bei MAN Energy SolutionsMAN Energy Solutions. Zuletzt hatte der Diplom-Volkswirt dort den CIO-Posten inne.

Alexander Eisl, Blüms Nachfolger bei Skoda, war seit Ende 2016 Senior Vice President IT, Development & Digitalization bei MAN Truck & Bus. Davor arbeitete der studierte Informatiker gut sieben Jahre beim Beratungshaus PwC. Seine IT-Karriere startete Eisl beim Siemens-Konzern, wo er knapp 15 Jahre verschiedene leitende Positionen innehatte.