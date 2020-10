"Es reizt mich, als echter Nürnberger bei einem Unternehmen zu arbeiten, das so eng mit meiner Heimat verknüpft ist", sagt Klaus VoglKlaus Vogl, der seit September 2020 Geschäftsführer der N-ErgieN-Ergie IT GmbH ist. Die 100-prozentige IT-Tochter der N-Ergie Aktiengesellschaft betreut sowohl den Nürnberger Energieversorger als auch die Städtischen Werke sowie die Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg. "Dadurch haben wir viele spannende Projekte", so der Manager. "Neben generellen Digitalisierungsthemen wie der Migration in die Cloud und auf Microsoft 365 beschäftigen wir uns auch mit dem virtuellen Kraftwerk oder der Mobilitätsplattform für den öffentlichen Nahverkehr."

Dabei dürfe man jedoch das "Brot-und-Butter"-Geschäft der IT nicht aus den Augen verlieren. Der Betrieb müsse aufrechterhalten sowie der Kundenservice verbessert und digitalisiert werden. "Das sind alles Themen, über die wir schon seit 30 Jahren diskutieren, die aber trotzdem immer noch relevant sind." Darunter fallen laut dem IT-Chef auch die komplette Systemlandschaft einschließlich Infrastrukturthemen wie Hosting, Rechenzentren und Service Desk sowie die IT-Security. "Es geht auch darum, eine möglichst gute Zielarchitektur zu definieren und eine entsprechende Roadmap zu verfolgen", um den Konzern in die Automatisierung und DigitalisierungDigitalisierung zu führen, so Vogl. Darüber hinaus sollen dadurch Kosten eingespart werden.

Nachfolger von Roland Scheuerlein

Vogl löst Roland Scheuerlein als Chef der N-Ergie-IT ab. Scheuerlein ist eigentlich Geschäftsführer der Immobiliensparte des Energieversorgers und hatte die IT-Tochter kommissarisch geleitet. Vogl berichtet direkt an den Vorstandvorsitzenden der N-Ergie, Josef Hasler. Der CIO ist zudem Teil der IT-Gremien, des IT-Boards und des Steering Committees des VersorgersVersorgers.

Vor seinem Wechsel zur N-Ergie war Vogl seit 2015 Head of IT beim Nürnberger Elektronik-Unternehmen Semikron. Dort erarbeitete er die IT-Strategie und -Roadmap, modernisierte die Gesamt-System-Architektur und verantwortete das Business Process ManagementBusiness Process Management sowie das Projekt-, Programm- und Servicemanagement. Davor hatte er den CIO-Posten bei der A.T.U.-Gruppe inne.

Die N-Ergie AGN-Ergie AG versorgt große Gebiete Nordbayerns mit Strom, Erdgas, Wasser, Fernwärme und Energiedienstleistungen. Im Jahr 2019 beschäftigte das Unternehmen etwa 2.600 Mitarbeiter, darunter zirka 150 in der IT-Abteilung, und erwirtschaftete einen Umsatz von 2,9 Milliarden Euro. Die N-Ergie IT GmbH plant und betreibt die IT- und Telekommunikationssysteme des Versorgers sowie der Nürnberger Stadtwerke und Verkehrsbetriebe. Im Fokus stehen dabei die Ausrichtung an Kundenbedürfnissen, Qualitätsmanagement und Informationssicherheit.