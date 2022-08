"Nachhaltigkeit ist deutlich mehr als CO2 und es geht nicht nur ums Klima oder Umweltschutz", sagt Rainer Karcher, Global Director IT Sustainability bei SiemensSiemens. Es gehe um den gesamten Blick auf die Erde und eigentlich um das Thema "Menschenschutz". Der IT-Spezialist, der sich im Team von CIO Hanna Hennig seit über zwei Jahren um das Thema Sustainability in der IT und für die IT kümmert, ist der Überzeugung, dass wir uns in der größten Transformation der Menschheit befinden.

Es gibt keinen Planeten B

Wir haben den umtriebigen Klimaaktivisten zwischen zwei Geschäftsreisen erwischt - die er natürlich - stets klimaneutral via CO2-Ausgleich absolviert. An welchen Stellschrauben Unternehmen konkret drehen können, um einen geringeren ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen, darüber hat Senior Editor Karen Funk mit dem engagierten Manager in unserem neuesten Podcast "Klimaaktivist im Anzug" gesprochen. Zum einen könne die IT helfen, Nachhaltigkeitsziele der Unternehmen zu erreichen - also "IT for sustainability", zum anderen gehe es aber auch darum, die IT selbst nachhaltiger aufzustellen (Stichwort Green IT), so Karcher.

Der IT-Spezialist nennt viele Beispiele aus dem Siemens-Konzern - große Programme wie die Reduktion des Data-Center-Stromverbrauchs über Transparenzinitiativen im Konzern oder die Nutzung von Fairphones - bis hin zu kleinen Initiativen, die große Wirkung erzielen. So erntete die jüngste Aktion, Hochbeete am Standort Perlach vor der Niederlassung aufzustellen, viel Zuspruch. Diese Pflanzaktion bringt nicht nur Menschen wieder in einen wertvolleren Kontakt mit der Natur und ihrem Essen, sondern sorgt im Übrigen auch dafür, dass immer mehr Mitarbeitende jetzt wieder öfter ins Büro kommen, statt nur im Home-Office zu arbeiten.

CSR gehört dazu

Karcher erzählt zudem, wie es ihm gelungen ist, sein persönliches Anliegen zu seinem Beruf zu machen, wie man das Management überzeugt und Sustainability zu einem zentralen Wertschöpfungsthema macht. Wer sich um Nachhaltigkeit kümmert, kommt übrigens um die Themen Bildungsgerechtigkeit, Diversity und Inclusion oder Corporate Social Responsibility nicht herum: Auch diese Themen gehören inzwischen zu Karchers Aufgabenfeld. Er berichtet von seinem Engagement für mehr Frauen in der IT wie bei der Veranstaltung "Females in Tech" und erzählt im Podcast erstmals von einem neuen Projekt in Afrika, bei dem es um das Empowerment von Frauen durch IT geht. Hören Sie selbst.