Mit der cloudbasiertencloudbasierten KI-Lösung verfolgt die Airline mehrere Ziele. So möchte KLM die Planung in den Bereichen Bodenabfertigung, Engineering & Maintenance sowie Cargo vereinheitlichen und die Schichtpläne optimieren. Außerdem soll der gesamte Planungsvorgang automatisiert werden.

Die Personaleinsatzplanung erfolgte bislang über ein selbst entwickeltes Planungsmodul, mit dem pro Geschäftsbereich zweimal im Jahr die Schichtpläne aktualisiert wurden. Dieses ersetzte die Airline nun durch die KI-Software Workforce Plus des Aachener Optimierungsspezialisten Inform.

Zentrale Planung der Schichten

Die saisonale und kontinuierliche Schichtplanung erfolgt nun zentral und wird durch KI-Algorithmen optimiert und automatisiert. Die Software berücksichtigt dabei Arbeitszeitgesetze sowie die vielschichtigen Betriebsvereinbarungen der Mitarbeiter. Ein weiterer Vorteil ist, dass KLM die individuellen und wechselnden Anforderungen der Bereiche genauer und flexibler abdecken kann.

"Eine bedarfsgerechte und vorausschauende Personaleinsatzplanung ist für den laufenden Betrieb essenziell", unterstreicht Aart Slagt, Executive Vice President Information Services und CIO bei KLM. "Die durch das neue System geschaffene Transparenz wird die Verfahren vereinfachen. Dementsprechend ist die Einführung von Workforce Plus zentral in die KI- und Digitalisierungsstrategie von KLM eingebettet."

Anpassung an individuelle Vorgaben

Aus einer großen Zahl möglicher Varianten ermitteln die KI-Algorithmen einen optimierten Plan, der allen Rahmenbedingungen Rechnung trägt. Dazu zählen neben Gesetzen sowie Tarif- und Betriebsvereinbarungen die unterschiedlichen Arbeitszeitmodelle. Berücksichtigt werden außerdem die Anforderungen an das Schichtsystem in den diversen Einsatzbereichen sowie die Qualifikationen der Mitarbeiter.

"Mit unserer KI-Technologie sind wir in der Lage, die komplexen und variantenreichen Anforderungen eines Großunternehmens und regionale Bestimmungen zu berücksichtigen", sagt Jörg Herbers, Geschäftsführer und Bereichsleiter Workforce Management bei Inform.

"Auch bei KLM nehmen wir Anpassungen an den Optimierungsverfahren vor, um die spezifischen Rahmenbedingungen in Schiphol abzubilden." Die Software des Aachener Unternehmens ist nicht nur in der Luftfahrt im Einsatz, sondern auch in Unternehmen aus den Sparten Produktion und Logistik sowie in Häfen.

KLM Royal Dutch Airlines wurde 1919 gegründet und ist die älteste Fluggesellschaft, die noch unter ihrem ursprünglichen Namen tätig ist. Seit 2004 ist sie Teil der Air-France-KLM-Gruppe.

KLM | KI-basierte Einsatzplanung

Branche: FluggesellschaftFluggesellschaft

Use Case: Optimierung und Automatisierung der Personaleinsatzplanung

Lösung: Implementierung einer cloudbasierten KI-Software

Partner: Inform GmbH, Aachen