"Ich freue mich auf die Arbeit im Kuratorium der CIO Stiftung, um die Themen Talentförderung und Bildungsgerechtigkeit durch die stiftungseigenen Stipendienprogramme als auch durch die Zusammenarbeit mit anderen Partnern weiter voranzutreiben," sagt Khaled Bagban, seit Mai 2022 Chief Digital and Information Officer (CDIO) des Stahl- und Metallhändlers Klöckner& Co. Beide Aspekte lägen ihm am Herzen und auch sein neuer Arbeitgeber engagiere sich dafür. So sei Klöckner etwa Hauptsponsor der ReDI School of Digital Integration für die Ausbildung von Talenten mit Migrationshintergrund an fünf Schulen in Duisburg-Marxloh.

Das Kuratorium der CIO Stiftung hat Bagban am 1. August 2022 als neues Mitglied bestellt. "Es freut mich sehr, mit Khaled Bagban einen wahren Überzeugungstäter in Sachen Nachwuchsförderung und Weiterbildung für die CIO Stiftung gewonnen zu haben," ergänzt Kuratoriums-Vorsitzender Stefan HuegelStefan Huegel. Nicht zuletzt durch den Gewinn des Transformation-of-Work-Awards beim Wettbewerb "CIO des Jahres" 2021 habe Bagban unter Beweis gestellt, wie er mit modernen Strategien die Weiterentwicklung digitaler Talente fördert.

Hier klicken, um mehr zu erfahren über das Award-prämierte Projekt von Khaled Bagban

Förderung seit 2011

Die Stiftung wurde durch Foundry Deutschland - vormals IDG Business Media GmbH - anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des CIO-Magazins im Jahr 2011 ins Leben gerufen. Ihr Zweck ist es, junge IT-Talente zu fördern und insbesondere über Stipendien im Bereich Management weiterzubilden.

Mit dem "CIO Young Talent Award" und dem "CIO Executive Award" richtet die CIO Stiftung zwei Nachwuchswettbewerbe aus. Die Sieger und Finalisten erhalten Voll- und Teilstipendien an der WHU Otto Beisheim School of Management. Darüber hat die Organisation mittlerweile 30 Stipendiaten im Volumen von insgesamt mehr als 800.000 Euro gefördert.

Eine tragende Rolle

"Den CIO-Mitgliedern des Kuratoriums kommt eine tragende Rolle für die Arbeit der CIO Stiftung zu," erläutert Huegel. Mit ihrer Fachkompetenz und Erfahrung würden sie zur Ausgestaltung der Stiftungsinitiativen beitragen und stellvertretend die Anliegen der CIO-Community mit Blick auf die Förderung des IT-Nachwuchses repräsentieren.

Zudem unterstützen die Mitglieder die Auswahl- und Interviewprozesse für Stipendiatinnen und Stipendiaten sowie die anschließende Stipendienvergabe. Darüber hinaus engagieren sich die Kuratorinnen und Kuratoren persönlich für die erfolgreiche Weiterentwicklung der CIO Stiftung. So beteiligen sie sich etwa an Community-Initiativen wie den CIO Charity Run&Bike oder führen Studien zu Themen wie Social Volunteering in der IT durch.

Die Mitglieder des Kuratoriums sind: