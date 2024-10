Schnell auf Änderungen auf dem Markt zu reagieren, ist für Klöckner Pentaplast (KP) von zentraler Bedeutung. Denn die Vertriebs- und Produktionsfachleute des Herstellers von Verpackungen für die Pharma-, Gesundheits- und Lebensmittelindustrie müssen umgehend Änderungen berücksichtigen, etwa der Rohstoff- und Energiepreise.

Das funktionierte mit der Punkt-zu-Punkt-CRM-Software, die KP bis 2021 einsetzte, nicht optimal. Das zeigt das Beispiel der Rohstoffindizes, die KP in seine Verträge aufgenommen hat. Um die Verträge proaktiv über Salesforce zu verwalten, benötigt das Unternehmen stets aktuelle Daten. Nur so ist es möglich, die Preise entsprechend anzupassen, wenn sich die Rohstoffindizes ändern.

"Früher mussten wir die Preise manuell entnehmen und in das ERP-System eingeben, was aufwendig und fehleranfällig war", sagt Paul McCombs, Global Chief Information Officer bei Klöckner Pentaplast. "Wir wollten besser verstehen, wann was produziert werden muss, ohne zu hohe Lagerbestände vorzuhalten oder aber Lieferengpässe zu haben. Dazu mussten wir unseren Mitarbeitern in allen Bereichen eine einheitliche Datensicht ermöglichen."

Lösung: Sales Cloud und Manufacturing Cloud

Deshalb hat das Unternehmen die Sales Cloud und Manufacturing Cloud von Salesforce implementiert und mit zentralen Anwendungen wie dem ERP-System verknüpft. Die Anbindung an ERPERP erfolgt über die Integrationssoftware Mulesoft.

Die Manufacturing Cloud vernetzt Vertriebsteams mit dem operativen Geschäft und ermöglicht eine einheitliche Sicht auf Markt- und Kundenanforderungen. Für die Interpretation der Daten können die Nutzerinnen und Nutzer zudem auf KI-Funktionen zurückgreifen.

"Informationen zwischen Vertrieb, operativem Geschäft, Kundenservice und Logistik fließen nun in Echtzeit. Durch diesen schnellen Informationsfluss sorgen wir für mehr Kundennähe und erreichen letztendlich eine höhere Kundenzufriedenheit", erläutert McCombs.

Nachfrage besser einschätzen

Außerdem kann KP seine Kunden priorisieren. "Wir bekommen einen besseren Einblick in die Nachfragesignale und können uns daher auf die richtigen Segmente konzentrieren", ergänzt McCombs. Die Manufacturing Cloud unterstütze zudem bei der Preisgestaltung.

Mit Salesforce verfügt Klöckner Pentaplast über Werkzeuge, mit denen alle Abteilungen miteinander kommunizieren und die richtigen Unternehmensentscheidungen treffen können. Kunden, Vertrieb und Fertigung arbeiten nun online und in Echtzeit zusammen. Damit hat das Unternehmen die Grundlage geschaffen, weiterhin erfolgreich zu sein.

Klöckner Pentaplast | Zentrale Datensicht

Branche: ChemieChemie

Use Case: Daten für Vertrieb, Kundenservice und Produktion auf zentralem System

Lösungen: Sales Cloud, Manufacturing Cloud, Mulesoft

Partner: Salesforce