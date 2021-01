Die häufigsten Fragen, die Eyal Manor als VP of Engineering and Product Management bei Google Cloud von Kunden hört, beziehen sich auf ihre IT-Infrastruktur sowie auf ihre Prozesse rund um Geschäftskontinuität und Risikomanagement. "Jeder Kunde hat seine eigenen Bedürfnisse, doch die Notwendigkeit hinsichtlich Kosteneinsparungen haben alle gemeinsam", sagt Manor.

Dabei können Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen, die für die höchstmögliche Sichtbarkeit und Auslastung von Computing-Ressourcen sorgen, eine wichtige Rolle spielen. Hier eine kurze Übersicht der Vorteile einer Hybrid- oder Multi-Cloud-Architektur.

Vorteile von Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen

Nie war es für Unternehmen wichtiger, nach Wegen zu suchen, um ihre IT-Assets optimal einzusetzen. Cloud Computing bietet dabei mehrere Möglichkeiten und Hybrid- sowie Multi-Cloud-Umgebungen können die Cloud-eigene Kosteneffizienz zusätzlich steigern.

Öffentliche Clouds tragen häufig zur Kostentransparenz bei und eröffnen neue und günstigere Wege zur Durchführung verschiedener Aufgaben. Da die IT hierbei als Dienst genutzt wird, zählt sie nun zu den flexiblen Betriebskosten und nicht mehr zu den großen Kapitalaufwendungen. Aufgrund ihrer eigenen Flexibilität lassen diese sich bei Bedarf einfacher neu konfigurieren.

Die meisten Unternehmen nutzen mittlerweile die Dienste mehrerer Cloud-Anbieter – entweder bewusst oder infolge ihres organischen Wachstums. Ein Multi-Cloud-Ansatz dient oft dem Ziel, die Kosten, Risiken und Abhängigkeiten zu verringern, die mit der Inanspruchnahme eines einzigen Cloud-Anbieters verbunden sind.

Dennoch ist es notwendig, dass Unternehmen diese Dienste transparent und in konsolidierter Form in verschiedenen Clouds nutzen können. Multi-Cloud-Plattformen können eine einheitliche Umgebung mit mehreren Anbietern bereitstellen. Ein "Single Point of Operations" für mehrere Clouds ermöglicht in den meisten Fällen die erforderliche Transparenz und Kontrolle für das komplette IT-System. Dies verbessert die Verwaltung der Sicherheit und gewährt einen besseren Einblick in die Ressourcennutzung. Das Ergebnis: es werden nicht nur weniger Ressourcen vergeudet, sondern auch vorhandene Assets effizienter eingesetzt.

Kreativität und Teamgeist sind gefragt

Mitunter sind Unternehmen aufgrund von Compliance-Anforderungen oder einer langen IT-Roadmap nicht bereit oder in der Lage, vollständig in die Cloud zu migrieren. Ein hybrider Cloud-Ansatz bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre bisher getätigten Investitionen sowohl lokal als auch in Clouds weiterhin zu verwenden.

Durch die flexible Nutzung lokaler und öffentlicher Cloud-Ressourcen lassen sich mitunter wesentliche Kosteneinsparungen erzielen. Ähnlich wie bei Multi-Cloud-Umgebungen ermöglicht eine gemeinsame Verwaltungsebene Unternehmen die Bereitstellung hochwertiger Dienste mit geringem Aufwand. Somit wird die Verwaltung, speziell in Verbindung mit Managementtools, günstiger und einfacher.

"Während ich die derzeitigen Herausforderungen von Unternehmen keinesfalls unterschätzen möchte, ermutigen mich die enorme Zielstrebigkeit und das Engagement, mit dem zahlreiche Branchen und sowohl große als auch kleine Kunden neue Herausforderungen meistern", sagt Eyal Manor. "Als Technologiespezialist bin ich optimistisch. Ich habe erlebt, wie Menschen Herausforderungen mit Kreativität und Teamgeist begegnen."

Niemand kann voraussagen, wie lange die aktuelle Situation andauern wird. Die gute Nachricht ist, dass Unternehmen mit Hybrid- und Multi-Cloud-Strategien kurzfristig Kosten sparen und gleichzeitig eine Grundlage für ein schnelles Wachstum und zukünftige Innovationen schaffen können.

