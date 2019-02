Die KraussMaffei GroupKraussMaffei Group mit Sitz in München ist ein traditionsreiches Industrie-UnternehmenIndustrie-Unternehmen im Maschinenbau. Das Unternehmen beschäftigt über 5.000 Menschen weltweit. Seit April 2016 ist die KraussMaffei Group im Besitz eines Konsortiums bestehend aus der chinesischen Staatsfirma ChemChina sowie dem Investor Guaxin.

KraussMaffei hat eine schwierige Vergangenheit hinter sich. Alle drei bis vier Jahre kam ein neues privates Equity-Haus. Trotzdem, so sagt Manke, seien viele Mitarbeiter seit zwanzig Jahren dabei. Manke: "15 Jahre Private Equity, da war wenig Spaß dabei. Jetzt wird der Investitionsstau aufgelöst. 2019 haben wir das größtes IT-BudgetIT-Budget ever, plus 30 Prozent an Mitarbeitern in München." Das Unternehmen selbst ist bereits 180 Jahre alt.

Im Konzernverbund für Kunststoffprodukte

Manke: "Es gab viele bewegte Jahre, wir kommen aus einem Gemischtwaren-Konzern, der wurde 2001 aufgelöst, die Lokomotiven- und Panzer-Sparte wurde verkauft. Seit 2016 übernahm das Staatsunternehmen ChemChina KraussMaffei, zwar kaum bekannt, aber dazu gehört beispielsweise auch Pirelli. Das Unternehmen fertigt Maschinen, die Kunststoffprodukte auswerfen, mit denen man Yoghurtbecher, Gummireifen oder Rohre herstellen kann. Insgesamt 420.000 Maschinen sind im Markt, 70.000 gehen jährlich nach China.

Manke hat ein besonderes Verhältnis zum Land, dem das Unternehmen gehört. Er sagt mit Überzeugung: "Ich liebe China!" Der Wirtschaftsingenieur ist international ausgerichtet: Er ist Schwabe, aber mit einer Spanierin verheiratet.

Manke zeigt Bilder aus China: "Das ist ein Land der Gegensätze mit uralter Kultur, 5.000 Jahre alt. Zum Thema Umweltverschmutzung sagt er: "Anfang letzten Jahres sind wir durch Shanghai gelaufen, an einer Kreuzung sind wir stehen geblieben und haben Elektroroller gezählt. 70 Prozent der Motorräder und Mopeds sind dort elektrisch."

100-Jahresplan

Chinesen denken sehr langfristig, sagt Manke. Es gibt einen 100-Jahresplan. Das Land sei sehr familiär geprägt. Das gelte auch für Unternehmen. Allerdings gebe es auch 200 Millionen Wanderarbeiter auf Landflucht. Manke sieht auch viele Parallelen zu Spanien. "Essen, Kultur, Witze, Familiäres, Um Shanghai herum, kann man essen wie in Spanien", sagt er.

Das Verhältnis zu China sei ein Geben und Nehmen. "Die Mutter gibt Werke aus ihrem Portfolio in unseren Betrieb. Wir haben mehrere Projekte in China. Wir führen dort eine E-Service-Plattform ein. Bei der E-Commerce-Architektur bedienen wir uns der Architektur aus der ChemChina-Gruppe, auch der Alibaba-Cloud." WeChat und AliPay hätten die Chinesen in ihre Ideologie eingebaut. Es gebe dort so gut wie keine Geldscheine mehr. Sie hätten es aber nicht geschafft, diese Strategie auf westliche Prozesse zu übertragen. Manke staunt: "Man denkt, die machen alles sehr schnell und ohne Konzept. Das hat aber alles Hand und Fuß."

China komme als Weltmacht rüber und Amerika als das Land, das es zu bekämpfen gilt. Stichwort: Die neue Seidenstraße, die starke Afrika-Strategie, um dort Infrastruktur aufzubauen und Partner zu gewinnen. ChemCina organisiere für ihre "Familie" aber auch jährlich ein großes Sommer-Event.

Es gibt aber auch für Manke Seltsames: Das sind die chinesischen Meetings. "Die finden so statt: Einer liest etwas vor, alle hören zu, dann liest der nächste etwas vor. Es wird nichts entschieden, und am Schluss gehen alle auseinander." Das Überraschende dabei aber: "Nachher funktioniert es trotzdem."

Mankes Fazit: "Tolle Menschen und Landschaften. Ich liebe das Land. China hat eine einheitliche Linie. Das bräuchten wir vielleicht auch mehr bei uns in Europa."