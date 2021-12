Für viele Unternehmen hat die Zufriedenheit ihrer Kunden oberste Priorität. Schließlich ist sie die Voraussetzung für Kundenloyalität und damit auch für Folgeaufträge. Gerade eine schnelle Reaktionszeit auf Anfragen ist enorm wichtig, damit Kunden glücklich bleiben. Die Kollaborationsplattform Slack bietet über die Erweiterung "Slack Connect" die Möglichkeit, über Unternehmensgrenzen hinweg einfacher und effizienter mit externen Partnern zusammenzuarbeiten. Ein Blick hinter die Kulissen verrät, wie Slack selbst die Funktion Slack Connect nutzt und was sich andere Unternehmen davon abschauen können.

Schnellere Vertragsabschlüsse mit neuen Kunden

Die Vertriebsteams von Slack arbeiten täglich mit einer Vielzahl von Kunden zusammen. Besonders wichtig ist dabei der regelmäßige Austausch untereinander. Weil die Kommunikation per E-Mail langsam und unsicher ist, hat Slack eine Möglichkeit entwickelt, auch mit externen Partnern über Channels und private Nachrichten zu kommunizieren: Slack Connect. Damit können in einem Slack-Channel bis zu 20 Unternehmen zusammenarbeiten - ab Anfang 2022 sogar bis zu 250 Unternehmen. Komplexe Projekte können so auch über Unternehmensgrenzen hinweg transparent und nahtlos organisiert werden.

Davon profitieren die Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter vor allem in den Bereichen Neukundenakquise und Vertragsabschlüsse. Der Prozess von der ersten Anfrage eines Kunden bis hin zur Unterschrift ist im Normalfall langwierig. Er bedarf vieler Abstimmungsschleifen und Meetings mit verschiedensten Entscheidungsträgern. Mit der klassischen E-Mail-Kommunikation wird es leicht unübersichtlich: Informationen gehen in endlosen E-Mail-Verläufen unter. Statt sich auf eine effiziente Arbeitsweise zu fokussieren, stecken die Beteiligten kostbare Zeit in formelle Anschreiben.

Slack verfolgt mit Slack Connect einen effizienteren Ansatz. Noch vor dem ersten Meeting bekommt ein potenzieller Neukunde eine Einladung in einen gemeinsamen Slack-Channel. Hier können beide Seiten bequem zusammenarbeiten, Feedback austauschen und über Vertragsdetails diskutieren. Daraus resultiert eine enorme Zeitersparnis für die Beteiligten. Wichtige Details gehen nicht mehr verloren und sind jederzeit für alle einsehbar. Neben deutlich schnelleren Vertragsabschlüssen erhalten Vertriebsteams zeitnah Rückmeldung von ihren Kunden.

Asynchrone Zusammenarbeit mit externen Partnern

Die Tinte auf dem Vertrag ist getrocknet, aber wie geht es jetzt weiter? Damit sich aus der begonnenen Zusammenarbeit eine gute und langfristige Kundenbeziehung entwickelt, braucht es Zeit und intensive Betreuung. Bei Slack sind dafür Customer-Success-Manager zuständig, die von Anfang an in die Kundenkommunikation über die entsprechenden Channels eingebunden sind. Bedürfnisse und Anforderungen von Kunden können so schnell geklärt und umgesetzt werden. Unterschiedliche Vorstellungen oder etwaige Missverständnisse werden frühzeitig erkannt und können behoben werden.

Die Nutzung von Slack Connect bietet den Beteiligten unterschiedliche Formen der Kommunikation: Neben dem klassischen Austausch über schriftliche Nachrichten können aufgezeichnete Video- und Audiomitteilungen in den Channel geladen werden. Diese Varianten ermöglichen eine asynchrone Form der Zusammenarbeit. Für einen Austausch in Echtzeit gibt es die "Huddles". Sie erlauben eine schnelle und direkte Absprache "auf der Tonspur" mit einem Klick.

Um Arbeitsabläufe noch effizienter zu gestalten, nutzt Slack den "Workflow Builder" für automatisierte Prozesse. Mit seiner Hilfe werden beispielsweise neue Mitglieder eines Channels mit einem bereits vorbereiteten Post begrüßt. Er enthält eine Übersicht aller wichtigen Informationen und Abläufe. Ein vorab erstelltes Formular bietet die Möglichkeit, direktes Feedback zu geben. Über ein Shortcut-Menü kann ein Kunde einfach darauf zugreifen und Anmerkungen oder Kritik einreichen. Auch Rückmeldungen zu Produkttestläufen können so auf kurzem Weg eingeholt werden. Slack selbst hat so etwa die neue Benutzeroberfläche der Desktop-App getestet, Feedback gesammelt und das User Interface entsprechend den Nutzerwünschen angepasst.

Wirtschaftlicher Erfolg durch zufriedene Kunden

Slack selbst schafft es dank der flexiblen Zusammenarbeit über Slack Connect, die eigenen Kundenbeziehungen erfolgreich zu pflegen und auszubauen. Das ist auch in anderen Unternehmen möglich, die ihren Kundenbeziehungen den Stellenwert geben, den sie verdient haben.

Auch Ihre Vertriebsteams können mit Slack Connect schneller Verträge abschließen. Damit legen Sie den Grundstein für eine effiziente und transparente Kundenzusammenarbeit.

Möchten auch Sie Ihre Arbeit mit Channels und Slack beschleunigen? Die wichtigsten Punkte für Ihren Einstieg haben wir hier zusammengefasst.