Um das Distributionssystem zu verbessern, installiert L'OréalL'Oréal die Coud-AnwendungCoud-Anwendung Manhattan Active Warehouse Management. Die erste Welle der Implementierung soll Mitte 2021 in den europäischen Niederlassungen starten. Ende 2023 will der Kosmetikhersteller den Rollout in allen Distributionszentren weltweit abgeschlossen haben.

Francisco Garcia Fornaro, Group Supply ChainSupply Chain Director des Unternehmens, will "sicherstellen, dass die richtigen Produkte zur richtigen Zeit beim Verbraucher ankommen". Von der neuen Lösung verspricht er sich mehr DigitalisierungDigitalisierung, Effizienz und Produktivität in den Distributionszentren und damit eine verbesserte Agilität des gesamten Konzerns.

Nach Angaben des Anbieters Manhattan Associates standardisiert die SaaS-Lösung jeden Aspekt der Distribution und benötigt keine Versionsupgrades. Die Anwendung bestehe vollständig aus Microservices.

"Beauty Tech" für bessere Kundenerfahrung

Mit seiner Initiative "Beauty Tech" zielt L'Oréal mithilfe datengestützter Services auf eine Personalisierung des Produktangebots und eine Individualisierung der Kommunikation ab. Die Vision lautet, mit jedem Konsumenten langfristige Eins-zu-Eins-Beziehungen aufzubauen, um deren individuelle Bedürfnisse besser zu erfüllen.

Die 1909 gegründete Firma L'Oréal S.A. mit Hauptsitz in Paris ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer bei Kosmetikprodukten und vertreibt in 150 Ländern mehr als 30 Marken. Als Executive Vice-President Chief Technology and Operations Officer sitzt Barbara Lavernos im Executive Committee. Lubomira Rochet ist Executive Vice-President Chief Digital Officer.

Deutschland ist nach Umsatz der viertgrößte Markt für L'Oréal. Hier beschäftigt das Unternehmen rund 2.500 Mitarbeiter am Standort Düsseldorf. Die Distributionszentren stehen in Muggensturm (bei Karlsruhe) und Mönchengladbach.

L'Oréal | Cloudbasierte Lagerverwaltung

Branche: ChemieChemie

Use Case: Optimierung der Distribution

Lösung: Manhattan Active Warehouse Management

Anbieter: Manhattan Associates

Projektdauer: bis Ende 2023

Einsatzort: zunächst Europa, dann global