Die Fragen beim Cloud Computing lauten inzwischen nicht mehr ob oder ob nicht, sondern nur noch: Was, wie und vor allem wie schnell? "Cloud Computing wird auf absehbare Zeit eine immer größere - bald sogar eine dominierende - Rolle in der IT einnehmen", sagt Richard Villars, Group Vice President bei IDC. Die Analysten von Gartner verknüpfen den Cloud-Trend bereits mit den weiteren Business-Anforderungen. So sagte Gartner-Analyst Milind Govekar auf dem jüngsten Gartner-Symposium: "Keine Business-Strategie mehr ohne Cloud-Strategie".

Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Skalierbarkeit, Flexibilität, Kosteneinsparungen und Einfachheit beim IT-Betrieb sind die wesentlichen Voraussetzungen für alle weiteren Digitalisierungsvorhaben. So prognostiziert IDC, dass 2025 rund 48 Prozent aller Unternehmensumsätze auf digitale Produkte und Services entfallen werden. Und an dieser Entwicklung wird die zunehmende Nutzung von Cloud-Computing einen maßgeblichen Anteil haben.

Fehlinvestitionen vermeiden

Doch der Weg in diese "schöne neue Cloud-Welt" hat viele Tücken. Beispielsweise die GDPR-Konformität und die Rechtsunsicherheit in Bezug auf die US-Gesetze, wonach US-Provider auf Anforderung die bei ihnen gespeicherten Daten herausgeben müssen - egal, wo auf der Welt sie sich befinden. Hinzu kommt, dass das Business nicht einfacher wird. "Die Komplexität der Prozesse in den Unternehmen wird tendenziell zunehmen", heißt es in einer aktuellen IDC-Studie. Deshalb ist am Anfang jeder Cloud-Strategie die Architektur sorgfältig festzulegen.

Dort sind verschiedene Deployment-Modelle zu beachten: Bare Metal, Private Cloud, Hosted Private Cloud, Public Cloud, Container und die Sonderform SaaS - also die reine Softwarenutzung ohne eigene Anwendungen. Dabei zeichnet sich ein klarer Trend ab: Alle In-House-Lösungen gehen zurück, wogegen die Nutzung von externen Lösungen stark zunimmt. Viele Analysten sehen Multi Cloud als die erfolgversprechendste Zukunftsarchitektur. "Eine Multi-Cloud-Strategie ist der einzige Weg, um eine Anbieter-Unabhängigkeit zu erzielen", sagt auch Sid Nag, Research Director bei Gartner.

Führende Anbieter bestätigen das: "Wir sehen einen klaren Trend zur Multi- und Hybrid-Cloud", sagt Peter Prahl, SVP Digital and International Sales beim deutschen Cloud-Provider IONOS. Doch das funktioniert seiner Ansicht nach nur dann, wenn der Anbieter offene Standards nutzt. "Was bringt es den Nutzern, wenn sie bei der Integration von weiteren Partnern in ihr Ökosystem die Daten nur mit sehr viel Mühe migrieren können?", lautet seine rhetorische Frage. Sein Rat deshalb: mehr Open Source wagen statt Vendor Lock-in.

IONOS: Eine europäische Cloud mit Top Services

Die IONOS Cloud ist auf diese moderne Multi-Cloud-Nutzung und auf Open Source ausgerichtet. Hinzu kommt, dass sie hundertprozentig DSGVO-konform ist, denn alle Daten werden in ISO-27001-zertifizierten Hochleistungsrechenzentren innerhalb Europas gespeichert. Zusammen mit einer garantiert hohen Datensicherheit und einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis hat sich die IONOS Cloud zu einer bevorzugten Plattform für viele europäische Unternehmen entwickelt.

Das liegt aber nicht nur an der Technologie, sondern darüber hinaus auch an den umfangreichen Beratungs- und Support-Diensten. "Gerade mittelständische Unternehmen oder der öffentliche Sektor haben häufig nicht die Erfahrungen und das Know-how, um die zunehmend komplexen Cloud-Szenarien allein einzurichten", sagt IONOS CEO Achim Weiß. Hier ist IONOS ein zuverlässiger Partner, der mit seinen Professional Services und validen Proof-of-Concept-Tests sowie dem passenden Support ohne Aufpreis zur Seite stehen kann.

Fazit

Die Cloud kann heute nahezu alle Workloads unterstützen. Deshalb ist die Modernisierung von Anwendungen immer häufiger an die Cloud gekoppelt. Eine umfassende Cloud-Strategie gilt als das Gebot der Stunde, denn sie entscheidet im hohen Maße über die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Die bevorzugte Cloud-Architektur ist die Multi Cloud, denn sie bildet die aktuellen Anforderungen der Unternehmen am besten ab.

Doch die Cloud ist ein hochdynamisches System, und das bedeutet, dass jede Strategie fortlaufend an die veränderten Rahmenbedingungen angepasst werden muss. Hier können erfahrene Partner, wie IONOS, den CIOs unschätzbare Dienste erweisen.

