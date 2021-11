CIO des Jahres

"Die mutige frühe Entscheidung zum Projektstopp war sicher die richtige." Die Jury lobt den Mut Röseners, ein Projekt kurz vor dem Go-Live zu stoppen. Daraus zu lernen, so dass der zweite Anlauf funktioniert, sei nicht selbstverständlich. Integratives Denken und abteilungsübergreifende Prozessoptimierung seien die großen Herausforderungen gewesen, die Rösener erfolgreich bewältigt habe, so die Jurorinnen und Juroren. Schließlich gelte es, eine Organisation mit über 100 Jahren Tradition sicher in die Zukunft zu führen.