Mit über 3,8 Millionen Kundinnen und Kunden sowie 11.000 Mitarbeitenden zählt die LVM VersicherungLVM Versicherung in Münster zu den größten Erstversicherern in Deutschland. Die Versicherungs- und Finanzdienstleistungen der LVM werden von eigenständig agierenden Geschäftsbereichen entwickelt. Dadurch entstanden im Lauf der Zeit viele voneinander abhängige Anwendungslandschaften.

Dieser heterogene Data & Analytics-Umgebung fasst das Unternehmen seit Herbst 2024 im Rahmen eines dreijährigen ProjektsProjekts in eine zentrale Datenplattform zusammen. Ein Ziel ist, Daten effizienter zu nutzen, ein weiteres, die bestehenden Arbeitsweisen und Prozesse zu digitalisieren.

Cloud als Basis

Zusammen mit dem IT-Dienstleister Adesso entwickelte die LVM Versicherung eine Strategie, um die neue Infrastruktur aufzubauen. Die Grundlage bildet ein Public-Cloud-First-Ansatz auf Basis der Microsoft Azure Cloud. Nur Daten, welche die LVM nicht verlassen dürfen, werden im eigenen RechenzentrumRechenzentrum vorgehalten.

Aufgabe von Adesso ist es, die neue Datenplattform aufzubauen und die Informationen zu migrieren. Außerdem unterstützt das IT-Haus die LVM Versicherung im ersten Schritt dabei, zentrale Anwendungsfälle für die Plattform zu entwickeln - so genannte Leuchtturmprojekte. In den folgenden Projektphasen sollen weitere Use Cases entstehen, die schrittweise in den Geschäftsbereichen ausgerollt werden.

Zusätzlich unterstützt Adesso die LVM dabei, eine maßgeschneiderte Data Governance sowie eine Innovations- und Datenkultur einzuführen. Wichtig ist zudem, die Fachbereiche in den Transformationsprozess einzubinden sowie den Mitarbeitenden Qualifizierungsmaßnahmen und Coachings anzubieten. Dies ist nötig, um die Akzeptanz der neuen Prozesse zu fördern.

Effizientere Zusammenarbeit

Von der unternehmensweiten Verfügbarkeit der relevanten Daten verspricht sich die LVM eine Stärkung der Autonomie der Geschäftsbereiche. Zudem erhofft sich der Versicherer mehr Transparenz und einen verbesserten Wissensaustausch der Mitarbeitenden. Dies soll wiederum die datengestützte Entscheidungsfindung vereinfachen.

"Adesso hat sich mit seiner Beratungskompetenz, seiner Branchenkenntnis und seiner technologischen Expertise als optimaler Digitalisierungspartner erwiesen", sagt Thomas Sendker, Direktor IT bei der LVM Versicherung. "Gemeinsam werden wir eine einheitliche Datenplattform schaffen, mit der wir die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit auf ein neues Niveau heben." Letztlich sollen diese Maßnahmen die Weiterentwicklung der LVM zu einer "datengetriebenen Versicherung" ermöglichen.

LVM Versicherung | Datenplattform für Digitalisierung

Branche: VersicherungenVersicherungen

Use Case: Aufbau zentraler Datenplattform für DigitalisierungDigitalisierung

Lösungen: Entwicklung und Implementierung von Anwendungen; Azure CloudCloud als Plattform

Partner: Adesso