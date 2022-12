Schon seit 2018 prämiert der IT Executive Club (ITEC) Initiativen und Projekte, die sich dafür engagieren, digitale Kompetenzen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu fördern. Anfang 2023 vergeben die Initiatoren den ITEC Cares Award erneut.

In der Hauptkategorie "Gesellschaftliches Engagement" kürt eine renommierte Jury insgesamt fünf Sieger und vergibt ein Preisgeld. Daneben verleiht sie zwei Sonderpreise für "Unternehmerisches Engagement" und für "Staatliches Engagement". Bewerben können sich sowohl Unternehmen und Organisationen als auch Privatpersonen.

Das CIO-Magazin und die COMPUTERWOCHE unterstützen den ITEC Cares Award als Kooperationspartner gemeinsam mit den Veranstaltern der Hamburger IT-Strategietage, Hamburg@work | DigitalCluster.Hamburg und der FAKTOR 3 AG. Zu den Förderern der Initiative gehören die Unternehmen Wipro, The Interface Society (ThIS!), LRS Output & Print Management, adesso, iteratec, SG Service IT GmbH und OTTO.

Machen Sie mit - die Bewerbungsphase läuft bis zum 31. Dezember 2022!

Alle Informationen finden Sie hier.

Übrigens: Alle Gewinner werden auf den Hamburger IT-Strategietagen vom 22. bis 24. Februar vorgestellt.