Systeme und Services für die Fahrzeugtechnik sind das Kerngeschäft der Mahle GmbHMahle GmbH in Stuttgart. Das Unternehmen mit über 72.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von rund 13 Milliarden Euro nutzt bereits seit Jahrzehnten die Unternehmenssoftware von SAPSAP.

Nun steht der nächste Schritt an, erläutert Markus Kapaun, Mitglied der Konzern-Geschäftsführung von Mahle für Finanzen und IT: "Mahle und SAP arbeiten nun seit über 30 Jahren zusammen, auf einem gemeinsamen Weg von der SAP R/2 Software bis SAP S/4HANA und jetzt zu Rise with SAP. Das hat uns wirklich zu Partnern gemacht."

Von On Premises in die Cloud

Wie etliche andere Großunternehmen, etwa Volkswagen, die Telekom und der Automobilzulieferer ElringKlinger, stellt auch Mahle sein ERP-System um. Statt die SAP-Software "On Premises" in eigenen Rechenzentren vorzuhalten, kommt das cloudbasierte SAP S/4HANA zum Zug.

Das gilt für alle ERP-Prozesse, von der Lagerhaltung, Finanzen, Analytik und Transport bis zum Materialmanagement. Diese Partnerschaft sei auch heute noch von großer strategischer Bedeutung, da sie dazu beitrage, den zukünftigen Markterfolg von Mahle zu sichern, heißt es aus dem Unternhmen.

Bei der Migration greift Mahle auf das Framework Rise with SAP zurück. Es umfasst ein KI-basiertes Cloud-ERP-System, das von SAP verwaltet und optimiert wird. Hinzu kommen Tools und "Best Practices", welche die Migration von Anwendungen und Prozessen beschleunigen und es zudem ermöglichen vorhandene Abläufe und Anwendungen zu optimieren.

Flexibler und sicherer

"Mit Rise with SAP wird Mahle ein leistungsstarkes Instrument haben, um ein noch stärkerer Partner für seine Kunden zu sein, indem wir zukunftsorientierte Geschäftsprozesse auf der Basis modernster Technologien nutzen", betont Markus Kapaun.

Von der Umstellung verspricht sich der Automobilspezialist eine höhere Flexibilität und Sicherheit. Außerdem übernimmt SAP die Aufgabe, das ERP-System kontinuierlich um Funktionen zu erweitern. Ein Beispiel ist der Einsatz von generativer künstlicher Intelligenz (GenAI).

Zugang zu Innovationen

Alle Faktoren sind für Mahle wichtig, um seinen technologieoffenen Ansatz im Bereich Mobilität umzusetzen. Dieser umfasst einen Mix aus elektrischen Antrieben und Verbrennungsmotoren, die mit erneuerbaren Kraftstoffen betrieben werden, etwa Wasserstoff.

"Dieser Wechsel in die Cloud ist ein wichtiger Meilenstein, sowohl für SAP als auch für Mahle", sagt Thomas Saueressig, Mitglied des Vorstands der SAP SE, Customer Services & Delivery. "Mit mehreren bereits implementierten SAP-Lösungen kann Mahle nun von all unseren Innovationen in der Cloud profitieren."

Mahle | ERP-Migration

Branche: AutomobilAutomobil

Use Case: Verlagerung der ERP-Plattform in die SAP-Cloud

Lösung: SAP S/4HANA in Verbindung mit Rise with SAP

Partner: SAP