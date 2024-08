Im Raum Frankfurt am Main sind derzeit rund 70 Rechenzentren (RZ) aktiv, so das Beratungsunternehmen Wirtschaftsförderung Frankfurt. Hinzu kommen weitere Data Center in der Region rund um die Stadt. Damit ist Frankfurt hinter London der zweitgrößte Standort von Rechenzentren in Europa.

Auch die Sparte Global Data Centers von NTT Data hat Anfang 2024 in Hattersheim, südwestlich von Frankfurt, auf dem RZ-Campus FRA4 ein neues RechenzentrumRechenzentrum in Betrieb genommen. Die Fachleute von NTT Data gehen davon aus, dass die Einrichtung im Endausbau eine Wärmeleistung von mindestens 6,5 MWth erzeugen wird. Das "th" steht für "thermisch".

Einen Teil davon nutzt NTT Data selbst. Für 1 MWth hat der Betreiber einen anderen Verwendungszweck gefunden. Der regionale Energieversorger MainovaMainova verwendet die Abwärme der ServerServer, um über ein Nahwärmenetz ein Wohngebiet mit 600 Haushalten in Hattersheim mit Warmwasser für Heizungen und andere Verbraucher zu versorgen. Bei der Umsetzung wurden NTT Data und Mainova von den Projektentwicklern Kleespies und Saentis Family Office unterstützt.

Energiezentrale im Rechenzentrum

Mainova richtete in der Kältezentrale des Data Center von NTT Data eine Energiezentrale ein. Dort werden zwei Großwärmepumpen installiert, die Ende 2024 in Betrieb gehen. Sie bringen die Abwärme der IT-Systeme von 30 Grad Celsius auf die erforderlichen 70 bis 80 Grad.

Eine Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach des Rechenzentrums mit 250 Modulen erzeugt außerdem rund 100 kWp Ökostrom. Er deckt etwa zehn Prozent des Energiebedarfs der Wärmepumpen ab. Um Lastspitzen abzufangen und als Reserve steht außerdem ein Blockkraftwerk von Mainova bereit. Es wird mit Gas betrieben.

Abwärme umweltfreundlich nutzen

"Seit Beginn unseres Geschäftsbetriebs in Deutschland suchen wir nach Partnern zur Nutzung der CO2-freien Abwärme aus unseren Rechenzentren", sagt Anne de Condé, die Geschäftsführerin von NTT Global Data Centers EMEA. "Das Projekt zeigt ein weiteres Mal, dass es wirtschaftlich sinnvolle Möglichkeiten gibt, Abwärme aus unseren Colocation Rechenzentren zu nutzen."

Auch Diana Rauhut, Vorständin von Mainova, unterstreicht die positiven Effekte des Projekts: "Mit diesem Vorzeigeprojekt heizen wir in Zukunft erstmals außerhalb Frankfurts ein Neubaugebiet und ein Bestandsquartier mit klimafreundlicher Abwärme aus einem Rechenzentrum. Das freut mich sehr. Auch deshalb, weil wir dadurch ein bisher mit Gas versorgtes Nahwärmenetz frühzeitig dekarbonisieren."

Mainova | Wärmeversorgung mittels Data Center

Branche: Energie und RohstoffeEnergie und Rohstoffe

Use Case: Nahwärmeversorgung von Gebäuden

Lösung: Nutzung von Abwärme von Rechenzentrum von NTT Data

Partner: Mainova, NTT Data Global Data Centers, Kleespies, Saentis Family Office