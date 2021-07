Im Projekt "One Finance" treibt Mann+HummelMann+Hummel eine weitreichende Prozessoptimierung voran. Der Spezialist für Filtersysteme hat an mehr als 80 Standorten weltweit ein einheitliches Steuerungsmodell implementiert, um sämtliche Abläufe und Systeme besser kontrollieren zu können. Das Ludwigsburger Familienunternehmen betrachtet diesen Schritt auch als Vorbereitung für eine spätere Migration auf SAPSAP S/4HANA. Mann+Hummel hat dabei mit der Unternehmensberatung cbs Corporate Business Solutions aus Heidelberg zusammengearbeitet.

Der Hersteller setzt nun die Software cbs ET Enterprise Transformer ein. Den Angaben zufolge implementierten Mann+Hummel und der Dienstleister die Lösung "in einem herausfordernden Big-Bang an einem Wochenende". Die Prozesse im Finanzwesen konnten so reduziert und vereinfacht werden. Dadurch habe sich beispielsweise der Aufwand für SAP-Rollouts um 60 bis 70 Prozent verringert. Das Transformationsprojekt habe unterm Strich mehr Transparenz, Effizienz und Agilität gebracht.

IT in Verantwortung der CFO

Die Mann+Hummel International GmbH & Co. KG bezeichnet sich selbst als Weltmarktführer auf dem Gebiet der Filtration und beliefert unter anderem die AutomobilindustrieAutomobilindustrie. Das baden-württembergische Unternehmen entstand 1941, als Adolf Mann und Erich Hummel, denen die Textilfirma Bleyle gehört hatte, mit der Produktion von Motorenfiltern begannen. Heute erwirtschaften rund 22.000 Mitarbeiter an mehr als 80 Standtorten einen Jahresumsatz von rund 4,2 Milliarden Euro.

Die IT liegt in der Verantwortung von Emese Weissenbacher. Die CFO (Chief Financial Officer) und stellvertretende Vorsitzende der Geschäftsführung ist außerdem für die Bereiche Finance & Controlling, HR, Technology sowie Global Business and Technical Solutions verantwortlich.

Mann + Hummel | Prozessoptimierung

Branche: Filtration, u.a. für Automotive

Use Cases: globale Steuerung der Finanzprozesse und Vorbereitung auf SAP S/4HANA

Dienstleister: Cbs Corporate Business Solutions, Heidelberg

Produkt: cbs ET Enterprise Transformer