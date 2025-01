Mehr als 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind weltweit für die Mapal Präzisionswerkzeuge Dr. Kress KG tätig. Das Unternehmen aus Aalen stellt Firmen aus der Automobil- und Luftfahrtindustrie, Fluidtechnik sowie dem Werkzeug- und Formenbau Präzisionswerkzeuge für die Zerspanung von Werkstoffen zur Verfügung.

Das erfordert eine flexible und sichere IT-Umgebung. "Wir standen vor einer klassischen IT-Aufgabe: Die Server-Infrastruktur lief aus dem Support und musste ausgetauscht werden. Gleichzeitig zeichnete sich die Ablösung der Storage- und Backup-Komponenten ab", sagt Erwin SchusterErwin Schuster, CIO von Mapal. "Damit stellte sich für uns die Frage, welche Lösung für die umfangreiche Modernisierung die beste ist. Nach eingehender Prüfung hat uns der HCI-Ansatz von DellDell Technologies absolut überzeugt", ergänzt Schuster.

Die hyperkonvergente Infrastruktur (HCI) auf Basis von Dell VxRail integriert Rechenleistung, einen Hypervisor für die VirtualisierungVirtualisierung, Speicher, Netzwerkkomponenten sowie System- und Managementsoftware in einer Plattform.

Geringe Komplexität und Kosten - höhere Produktivität

In der Praxis bringt die HCI dem Aalener Unternehmen eine ganze Reihe von Vorteilen. So beseitigt die HCI Silos, vereinfacht die Verwaltung und schaltet durch das automatisierte Infrastrukturmanagement potenzielle Fehlerquellen aus. Außerdem stieg die Produktivität. Denn Ressourcen lassen sich schneller bereitstellen und besser skalieren. Der Austausch veralteter Komponenten erfolgt nach Bedarf - nicht zu einem festen Zeitpunkt, der durch Abschreibungszeiträume vorgegeben ist.

Positiv auf die Kosten wirkt sich aus, dass Mapal keine IT-Überkapazitäten vorhalten muss. Zudem sinkt der Energieverbrauch durch effizientere Hardware und optimierte Kühlung. Hinzu kommt eine höhere IT-Sicherheit dank automatisierter Updates. Auch das mühsame Suchen nach kompatiblen Firmware- und Treiber-Versionen für den Infrastruktur-Stack entfällt.

Erwartungen erfüllt

"Unsere Erwartungen an die Modernisierung haben sich voll erfüllt. So hat sich der Zeitaufwand für Backup-Prozesse im SAP-Umfeld halbiert und die Antwortzeiten einzelner Systeme sind um bis zu 60 Prozent schneller geworden", sagt Marcus Meeh, Teamlead IT Infrastructure & Connectivity bei der Mapal Dr. Kress KG. "Auch das IT-Management ist deutlich einfacher. All das trägt dazu bei, dass die Effizienz und Zuverlässigkeit unserer IT-Infrastruktur deutlich gestiegen sind."

Die gewonnene Zeit nutzt das IT-Team von Mapal für wichtigere Aufgaben, etwa die Abstimmung mit den Fachabteilungen.

