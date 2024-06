Nach fünf Jahren verabschiedet sich CDO Marcus FienholdMarcus Fienhold von Interhyp. Zum 1. Oktober 2024 wird er den Finanzdienstleister auf eigenen Wunsch verlassen. Jana Brendel übernimmt bereits zum 1. Juli das Vorstandsmandat für die Ressorts Digital Products & Technology, Information Security sowie Governance & Operations.

Fienhold ist 2019 angetreten, um Interhyp zu digitalisieren. Diese Mission habe er erfüllt, sagt der Manager gegenüber CIO. Die Transformation sei während seiner Amtszeit gereift und die strategischen Maßnahmen wären umgesetzt. Daher habe er seinen Vertrag nicht verlängert und wolle sich neuen Herausforderungen widmen.

Nach einem Jahr im Amt hat der Digitalchef etwa die klassische IT-Funktion aufgelöst und eine gemeinsame Organisation geschaffen. Diese treibt unter dem Motto "OneTeam" Digital- und Technologiethemen aus einer Hand voran.

Für die tiefgreifende Restrukturierung der IT- und Business-Teams sowie den Wandel hin zu agilen Arbeitsweisen schaffte es das Team um Fienhold 2022 beim Wettbewerb "CIO des Jahres" unter die Finalisten in der Kategorie Mittelstand. (Lesen Sie dazu auch: "Marcus Fienhold macht die Interhyp agil")

Des Weiteren war Fienholds Arbeit bei Interhyp durch drei Faktoren geprägt. Er digitalisierte erstens die Finanzierungsreise basierend auf einer Plattform für alle Endkunden, Bankpartner, Berater und Vermittler des Finanzdienstleisters und verfolgte die Vision der volldigitalen Baufinanzierung. Zweitens trieb er die Migration in Microsofts Azure-Cloud sowie die Automatisierung und Standardisierung der Softwarelandschaft - unter anderem mit Servicenow, Salesforce und Workday - voran. Schließlich kümmerte er sich darum, den Reifegrad der Interhyp bezüglich regulatorischer Anforderungen seitens verschiedener Finanzaufsichtsbehörden zu erhöhen. (Lesen Sie dazu auch "Die agile Cloud-Transformation der Interhyp")

"Marcus Fienhold hat in den letzten Jahren sehr wertvolle Arbeit für unser Unternehmen geleistet," sagt Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender der Interhyp AG, und ergänzt: "Mit viel Einsatz und Leidenschaft hat er die Digitalisierung der Interhyp vorangetrieben und an unserer Vision der volldigitalen Baufinanzierung gearbeitet." In den Bereichen Technologie und Sicherheit seien dank dem CDO wichtige Schritte unternommen worden.

Fienholds Nachfolgerin Jana Brendel kommt von der ING, wo die Managerin seit 2022 als CIO for Group Services tätig war. In dieser Rolle verantwortete sie unter anderem die IT für die Themen Finance, Risk und HR.

"Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben bei der Interhyp", kommentiert Jana Brendel ihre Berufung in den Vorstand, und ergänzt: "Hier wird in ambitionierten Projekten die Zukunft der Baufinanzierung gestaltet. Die Art und Weise, wie bei der Interhyp gearbeitet wird, begeistert mich: Es war schon immer ein Antrieb für mich, zusammen mit den Teams Technologie zu entwickeln und einzusetzen, um einen wirklichen Mehrwert für die Nutzerinnen und Nutzer zu schaffen."