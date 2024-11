Der genaue Titel des neuen Postens von Marius StrassbergerMarius Strassberger bei Kurtz Ersa lautet "Zentralbereichsleiter Corporate Information & Organisation". Der CIO trat die Stelle im September 2024 an und berichtet direkt an CEO Thomas Mühleck.

"Meine Motivation für diese Position ist, die digitale Transformation im Kurtz Ersa Konzern aktiv zu gestalten. Mich reizt die Chance, moderne IT-Lösungen einzuführen, um Effizienz und Innovationskraft zu steigern", kommentiert Strassberger seinen neuen Posten gegenüber CIO.de. Er sehe großes Potenzial darin, die IT als strategischen Partner zu etablieren und das Unternehmen zukunftsfähig auszurichten.

Abonnieren Sie unsere CIO-Newsletter für mehr Personalien, Neuigkeiten und Hintergründe aus der CIO-Community.

Mit diesem Vorsatz im Einklang stehen auch die wichtigsten Aufgaben in Strassbergers Pflichtenheft. Er soll etwa den Business Value der IT steigern sowie die Cyber- und Informationssicherheit weiterentwickeln und stärken. Darüber hinaus gilt es für den Manager, die IT-Service- und Infrastrukturlandschaft von Kurtz Ersa zu modernisieren und zu verschlanken.

Die nötige Erfahrung, um diese Aufgaben zu stemmen, sammelte Strassberger beim Modehändler S.OliverS.Oliver. Dort begann der Alumnus des Leadership Excellence Programms der WHU seine Karriere 2011. Über die Jahre bekleidete der CIO dort diverse leitende IT-Positionen, zuletzt den Posten des Head of Strategy & Governance. Zudem ist Strassberger durch den TÜV Rheinland zertifizierter IT-Security-Beauftragter.

Sie haben Informationen zu Jobwechseln in der CIO-Community? Dann schreiben Sie uns an via: info@cio.de.

"Marius ist für mich der perfect fit aus fachlicher Kompetenz und Kultur ", kommentiert CEO Mühleck die Ernennung Strassbergers. "Er vereint beides, bringt unsere Themen inhaltlich ausgezeichnet voran und schafft es, sowohl seine eigenen Mitarbeiter als auch unsere in den weltweiten Standorten mitzunehmen." Er sei ein wesentlicher Treiber der Transformation, so Mühleck.

Kurtz Ersa mit Sitz in Kreuzwertheim, Unterfranken, produziert Schaumstoff- und GießereimaschinenGießereimaschinen sowie Anlagen für die Elektronikfertigung. Der Betrieb erwirtschaftete 2023 340 Millionen Euro Umsatz und beschäftigt 1.650 Mitarbeitende, davon 35 Personen in der IT-Abteilung. Insgesamt zählen 21 Unternehmen zu der Holding, die sieben Produktionsstätten, zehn Auslands-Niederlassungen und Präsenzen in 135 Ländern betreibt.